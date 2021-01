Suspenden permisos para eventos en SPI

Isla del Padre, Tx.

Debido a la contingencia sanitaria las vacaciones de primavera de este año serán diferentes en la Isla, dieron a conocer las autoridades.

La ciudad de South Padre Island ha suspendido todos los permisos para actividades de Spring Break hasta el 15 de abril, mientras tanto los negocios y lugares de entretenimiento se preparan para las vacaciones de primavera.

Antes de que pueda ocurrir un concierto u otro evento en las playas de South Padre Island, este debe ser aprobado por la ciudad.

El alcalde de South Padre Island, Patrick McNulty, dijo que la suspensión de los permisos por parte de la ciudad se debe en gran parte a que las universidades cancelaron sus vacaciones de primavera.

"No tenemos un lugar para vacunas contra el Covid-19", dijo McNulty. "La mayoría de las universidades han cancelado sus vacaciones de primavera y eso les permite a todos saber que no necesitan realizar grandes planes porque no veo cómo podemos hacerlo de manera segura en este momento con los requisitos impuestos por los Centros para el Control de Enfermedades, autoridades sanitarias estatales, y las acciones del gobernador".

Por ejemplo, los estudiantes de Texas A&M University, Texas Tech tienen solo un día libre durante su spring break. La Universidad de Baylor las canceló por completo. La Universidad de Texas en Austin, sin embargo, sí tendrá su período de vacaciones de primavera.

Durante las vacaciones de primavera de este año, el 16 de marzo, la ciudad de South Padre Island anuló todos los permisos para eventos especiales, prohibiendo efectivamente que se lleven a cabo todos los conciertos y eventos que tradicionalmente se realizan en esta temporada.