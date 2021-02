Suspenden partidos por mal clima

La actividad futbolera se paralizó en las canchas más populares de esta frontera debido a las bajas temperaturas que se están sintiendo. La mayoría de las ligas de futbol siete decidieron suspender sus jornadas desde el pasado jueves ya que el frío y la lluvia hicieron de las suyas.

Lo mismo sucedió con las ligas de futbol soccer (once contra once). Cuidar la salud de los jugadores en esta pandemia es lo más importante así que esta vez no hubo reclamos por parte de los equipos.