Suspenden pago por aguas no retornadas

Díaz Ordaz, Tam.- Luego de la controversia y reclamos por parte de los agricultores del distrito de riego número 26 del bajo río "San Juan", que no han podido cobrar la indemnización por aguas no retornadas a la presa "Marte R. Gómez", porque las parcelas no están a su nombre, aunque disponen de un documento que acredita que ellos las están trabajando o están a cargo de la producción de las mismas, la distribución de los cheques compensatorios se suspendió temporalmente.

Será hasta el próximo lunes 7 de enero, cuando la entrega de cheques podrían reanudarse, esperándose que para entonces, los encargados de la entrega de la indemnización, reciban instrucciones de sus superiores, para ser menos requisitosos a la hora de realizar el pago,

Son 111 pesos por hectárea, los que el gobierno federal, está entregando a los agricultores beneficiados, como compensación del agua que a través del proyecto Monterrey-4, no retornó a los usuarios de éste distrito de irrigación.

De los recursos que deben entregarse a los productores de Díaz Ordaz y sus contornos, en los módulos de este municipio se ha distribuido sólo un 40 por ciento aproximadamente, y eso se debe a que la mayoría de los productores, rentan las parcelas que trabajan o fungen como albaceas.

Para dar mayor transparencia a la entrega de los cheques, los representantes de la Comisión Estatal de Aguas de Tamaulipas, inicialmente sólo entregaron los recursos a los propietarios de los lotes parcelarios.

Sin embargo, al menos en esta área del distrito de riego número 26 del bajo río "San Juan", la mayoría de los usuarios arrenda las tierras que trabaja, son albaceas o tienen una carta poder.

En el caso de los que tienen carta poder, la situación ya se destrabó y comenzaron a recibir sus cheques, más no así lo que tienen una carta notariada de arrendamiento y fungen como albaceas.

Efrén Sánchez González, representante de la Comisión Estatal de Aguas en Tamaulipas, informó que durante la semana que hoy inicia estarán de asueto, y que retornarán hasta el 7 de enero,

Será entonces cuando los representantes de la CEAT y los de la Conagua, se reúnan o acuerdo el método que utilizan para realizar el pago en cuestión.