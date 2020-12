Suspenden mañanitas a la Virgen

Cd. Victoria, Tam.- Las tradicionales mañanitas de la noche del once de diciembre serán suspendidas este año debido a la pandemia por la COVID-19, esto lo confirmó el obispo Antonio González Sánchez, quien aclaró que no se cuenta con indicaciones por parte de las autoridades sanitarias para suspender otras celebraciones religiosas.

"-Recordemos que- allá en el Santuario tengo la misa a las once de la noche, es ahí en la escalinata, y este año se va a suspender por cuestiones lógicas", la víspera del doce de diciembre miles de visitantes acuden hasta el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe para conmemorar la aparición mariana del año de 1531 en el Cerro del Tepeyac, en la Ciudad de México, "no sé si el padre Isaías -Salas Morales- vaya a organizar algo a nivel interno, pero la misa en la escalinata no".

Los días siguientes a la conmemoración guadalupana, y durante las próximas fechas relativas a la Navidad, sí podrán celebrarse ceremonias en templos cristianos y católicos de la localidad, no obstante, monseñor González Sánchez aclaró que se deberán de respetar las indicaciones de la Secretaría de Salud como limitar la afluencia al treinta por ciento de la capacidad de las iglesias, uso de gel antibacterial, cubrebocas y mantener la sana distancia.

"A mí no me han dicho nada, sé que la Basílica de Guadalupe de México sí que la van a cerrar esas fechas; -pero- aquí a nivel estatal o a nivel municipal a mí no me han comunicado nada, al menos algún anuncio que me hayan dado a mí de parte del Gobierno, no", el jerarca de la Iglesia católica en la zona centro del estado aseguró que desde la Diócesis se estarán siguiendo los protocolos para ayudar a disminuir el ritmo de contagios de la COVID-19.

Cabe recordar que en la Diócesis se cuenta con templos guadalupanos en El Chorrito, municipio de Hidalgo y en El Barretal, municipio de Padilla, en donde los párrocos podrán celebrar dicha fecha pero al treinta por ciento de su afluencia ordinaria, "nada más se suspende la misa de la escalinata el día once y hasta donde sé, vamos a seguir celebrando normalmente".