Suspenden los servicios en campamento migrante

Matamoros, Tam.- Las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), están presionando a la comunidad de las diferentes nacionalidades que viven en el Campamento del Migrante para que se regresen a sus países, suspendiéndoles los servicios básicos como lo son los sanitarios, abasto de agua y energía.

Los migrantes aseguraron que ya tienen un par de semanas en que no tienen sanitarios, ya que estos no han sido aseados por parte de la empresa que ofrece el servicio, ya que no se les ha hecho el pago para ello, además tampoco se están prendiendo los generadores de luz en horas de la noche.

Denunciaron que incluso ya las autoridades del INM dieron a conocer que pronto van a estar cortando la luz de donde suelen conectarse para cargar sus celulares, esto como una medida de presión para que vayan desalojando el campamento.

"Ya estuvieron en el interior del campamento las autoridades migratorias acompañados por la Policía Estatal y la Guardia Nacional, quienes verificaron desde donde estarán cortando el servicio eléctrico", dijeron.

En tanto el campamento sigue siendo controlado por el INM, en donde hasta el momento ya solo existen alrededor de 800 personas de diferentes nacionalidades, cuando en meses anteriores llegó a tener hasta mil 600, sin embargo algunos ya han decidido regresarse a sus países de origen.

El acceso es restringido a dicho lugar, incluso también han disminuido los apoyos que llegan a través de organizaciones internacionales, ya que no se permite la entrada tan fácilmente.

Incluso los medios de comunicación han sido vetados de dicho lugar, sin embargo el día de ayer fueron los mismos migrantes quienes abrieron las puertas del campamento para que se pudiera tener acceso y ver en las condiciones que viven.

De los cerca de 70 sanitarios que tenían, por lo menos 20 dejaron funcionando y eso en base a que es solventado por una organización internacional, el resto le corresponde al INM quienes dejaron de pagar al proveedor.

Lo anterior ha originado el malestar de los migrantes quienes piden seguir siendo apoyados para poder lograr el sueño de llegar a los Estados Unidos de manera legal, esperando que pronto se les reactiven las citas para poder cumplir su sueño.