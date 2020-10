Suspenden el servicio de morgue provisional

Matamoros, Tam.- La morgue improvisada en una caja refrigerante que se tenía en el Hospital General "Dr. Alfredo Pumarejo", para el almacenamiento de víctimas del Covid, fue apagada y se anunció que en las próximas horas será retirada del lugar.

Lo anterior se presenta a unas horas de que Matamoros subiera a la fase II, además el nosocomio de atención a pacientes con Coronavirus que estaba en el gimnasio de la UAT también ya fue retirado.

Lo anterior lo confirmó el secretario de Desarrollo Económico en Tamaulipas, Carlos García González, quien destacó que no por esto se va a bajar la guardia contra esta pandemia, por lo que exhortó a la comunidad a seguir cuidándose y cumpliendo con las disposiciones sanitarias

"La primer noticia que les tengo es que ya se va a retirar la caja fría que está en el Hospital General "Dr. Alfredo Pumarejo"; era para almacenar cuerpos de personas que fallecen por Covid-19, pero no hay que bajar la guardia ya que Matamoros sigue como primer lugar en el estado en casos de Coronavirus", dijo.

Comentó que en el hospital van a poder atender y resguardar los cadáveres.

"Ya no se requiere esa caja que generó mucha polémica cuando se puso, fue la única ciudad en la que se instaló, pero ya se va a retirar pero por favor no bajar la guardia, es probable que se quite hoy o mañana", agregó.

Otra información que dio a conocer García González es que en el gimnasio multidisciplinario de la UAT ya se retiró Médicos Sin Fronteras y es ahí donde se hará el "Drive Thru" para las vacunas.

"Es otra buena noticia ya no son necesarias esas instalaciones para atender a personas con Covid", concluyó.