Suspenden clases hasta nuevo aviso

La Directora del Centro Regional de Desarrollo Educativo en Reynosa (Crede), Georgina Aparicio Hernández informó que tras un recorrido en los más de 700 planteles de educación básica, luego de las intensas lluvias, se reportan 16 con afectaciones, lo que ha obligado a emitir una alerta de suspensión de clases local hasta nuevo aviso.

De acuerdo a las estimaciones podía ser hasta el próximo lunes cuando las actividades administrativas y de fin de recurso se retomen.

"No es recomendable que los niños tomen clases de hecho en algunas escuelas no se puede ni siquiera ingresar, por eso se tomó la decisión, hay que decirlo no todos tienen daños, hay algunos que están secos, pero los alumnos viven en colonias con problemas, por eso la decisión".

Recordó que el pasado 24 de junio concluyó el ciclo escolar para aquellos planteles que se basan en el calendario de 185 días, por lo que la decisión de suspender las actividades hasta nuevo aviso solo afectaría a quienes pertenecen al ciclo de 195 días, que debería concluir el próximo 5 de julio.

"No podemos saber cuántos son los que ya salieron y cuántos todavía no, lo único que estamos pidiendo ahorita es que si los padres de familia o estudiantes pueden ayudar en las labores de limpieza nos lo hagan saber".

Algunos planteles ya iniciaron con los procesos de recuperación y de limpieza, en las que participan estudiantes, directivos, personal académico, entre otros.

Por el momento quedarán pausadas las actividades de fin de curso, entrega de certificados y trámites administrativos.