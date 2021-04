Suspenden a policías por tocamientos a mujer

Por separado, la Comisión de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Justicia Cívica también realiza una investigación a los dos uniformados, quienes no fueron identificados y se encuentran suspendidos mientras se realizan las indagatorias del caso y con un sueldo del 30 por ciento.

Noticia Relacionada La vacuna mexicana, en fase preclínica y sin recursos para avanzar

Se informó que el caso fue la madrugada del martes 6 de abril, sin precisarse hora exacta, sobre la Avenida Unión, a la altura de la Colonia Brianzzas Residencial Livorno, ni tampoco el motivo por el que fue abordada por los elementos de la unidad 802 de la Proxpol, con placas PS 7692 A.

Trascendió en redes sociales que la mujer discutía con su novio cuando fue abordada por los policías.

La afectada grabó un video con su celular, en el que confronta a los policías y acusa a uno de ellos al que le quita el cubrebocas para ver su rostro.

Luego el policía señalado va hacia la patrulla y confronta también al compañero del uniformado.

"Este es el pin... asqueroso que me agarró las te.., me metió la mano y este su compañero.

"A ver ... bájate el (cubrebocas)...este fue el sucio que me agarró las te... para agarrarme el pulso porque pensó que estaba muerta, me agarró las tet... para ver si estaba viva", dijo llorando de impotencia la mujer.

Luego el policía señalado va hacia la patrulla y confronta también al compañero del uniformado.

"Este es pin... asqueroso, ¿éstos son los que nos cuidan.., ustedes?

"Me ibas a tocar el pulso ..., las te.., los pezo.., ese es el pulso pin.., ya se te vio tu rostro ... cuando te quité el cubrebocas", le reclama llorando al policía.

En otro video del mismo caso y de 12 segundos más la mujer amenaza al oficial.

"Te va ir como en feria, no sabías con quién te topabas..., no sabías que mi vato era quién, no sabías, ¿verdad? Te va ir como en feria ...", termina diciendo la afectada.