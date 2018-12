Suspenden a Lupita González por dopaje

Cd. de México.

La Unidad de Integridad de la Federación Internacional de Atletismo informó que González dio positivo por Trenbolone y quedó suspendida de manera provisional.



González, de 29 años de edad, afronta una suspensión de hasta cuatro años.



La mexicana se adjudicó con la presea de plata de la marcha de 20 kilómetros en Río, perdiendo por dos segundos ante la china Liu Hong of China. Un año después, González obtuvo la plata en el Mundial de atletismo de Londres.



También conquistó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.



Hasta el momento ni la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA), ni el Comité Olímpico Mexicano (COM), organismos nacionales a los que se notifica este tipo de situaciones, tienen información al respecto y por lo tanto evitaron hacer pronunciamientos.



González no ha podido ser contactada para preguntarle sobre su supuesta sanción provisional.