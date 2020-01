Suspende SNI apoyo en universidades privadas

Cd. de México

El jueves, la dependencia notificó el cese del pago a académicos de universidades como La Salle Ciudad de México y la Ibero León debido a que sus escuelas no renovaron el convenio de colaboración con el organismo federal, uno de los requisitos para cobrar el incentivo. Eduardo Gómez, director de Posgrado e Investigación de La Salle, explicó que el convenio que suscriben los entes privados con el Conacyt para que sus científicos reciban apoyo del SNI fue modificado el año pasado. La segunda cláusula del documento anterior sólo solicitaba el Plan de Desarrollo Institucional para demostrar que la institución particular invertiría un monto equivalente al que el Conacyt entregaba a los miembros del SNI en equipamiento y material para realizar investigación. La nueva versión añade una tercera cláusula, que estipula el tipo de inversiones que pueden llevar a cabo los privados.

Por ejemplo, en equipo de supercómputo, estancias de investigación y prácticas de campo. Otros rubros, como cursos de capacitación, becas y pago por publicar artículos, no son consideradas inversiones válidas, según el documento al que REFORMA tuvo acceso. Además, en el convenio actual es necesario detallar los gastos para un lapso de tres años, mientras que en el anterior sólo uno, precisó Gómez. "Esta nueva solicitud ha hecho que no sea tan rápida la respuesta de las instituciones, porque no es información que tengas en tu computadora guardada. Implica que la universidad tiene que hacer una planeación y evaluación diferente a la que tradicionalmente hacen las instituciones. Normalmente, los presupuestos son anuales y no se tienen proyecciones tan largas y tan específicas", ahondó. Gómez afirmó que La Salle, que cuenta con 32 investigadores del SNI, entregó todos los documentos para renovar su convenio de colaboración, por lo que pidió al Conacyt revisar su caso. En la Ibero León, los académicos miembros del SNI también recibieron la notificación de la suspensión, aunque enviaron la documentación completa, indicó Marisol Silva, directora de Investigación y Posgrado de la Ibero Ciudad de México. "Quienes estamos haciendo investigación en universidades de sostenimiento particular también estamos contribuyendo a la generación de conocimiento en México y a la formación de personas altamente calificadas a través de los posgrados de calidad que estamos impartiendo en estas instituciones", sostuvo la directiva, quien añadió que al campus de la Capital no se les envió el aviso, por lo que esperan recibir el apoyo de manera regular a finales de enero.

Como reconocimiento a su labor de investigación científica y tecnológica, el monto que cada académico percibe al mes va desde los siete mil 705 pesos para un Candidato a Investigador Nacional hasta los 35 mil 959 pesos para un Investigador Nacional Nivel III. La suspensión de estímulos, sin embargo, no fue general. En el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), con 61 académicos en SNI, no se reportaron suspensiones, según aseguró el Rector Luis Arriaga. Sin embargo, confió en la renovación del respectivo convenio y aseguró que este proceso se inscribe en la reingeniería del Conacyt, cuya titular, María Elena Álvarez-Buylla, ha informado públicamente que 35 mil millones de pesos, procedentes de este organismo, fueron destinados al sector privado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, "y que mucho de este dinero se empleó de manera discrecional y poco eficiente". "Entendemos y suscribimos algunas decisiones que ha tomado el Conacyt en el marco de su proceso de reingeniería, es decir que los recursos públicos deben usarse sin distingo y de manera estratégica". "En ese sentido, es propio de una institución como el SNI repensar sus procesos de reasignación de recursos y en cualquier institución (replantear) cómo se asignan los fondos para que sean bien utilizados", puntualizó Arriaga. E instó a no considerar el desarrollo científico como una actividad onerosa para el Estado, sino como un derecho que debe garantizarse, además de enfatizar que el conocimiento producido en las universidades debe tener no sólo un alto nivel académico, sino también pertinencia social y generar propuestas para superar la crisis del País y problemas apremiantes, como la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la falta de acceso a la justicia.

"En el marco de la renovación de los convenios entre las universidades privadas y el SNI, es importante mencionar que el proceso ha sido escalonado; en los últimos meses a todas las universidades nos han solicitado ajustes en la documentación, de manera que algunos borradores de convenios están más adelantados que otros", aclaró. En redes sociales prevaleció ayer la incertidumbre por parte de académicos de diversas instituciones privadas, quienes denunciaron la suspensión del pago de estímulos. REFORMA solicitó su postura a Conacyt sin obtener respuesta.