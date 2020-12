Suspende Salud 'fiestón' en San Pedro

La denuncia por una presunta fiesta de cumpleaños de 250 personas movilizó a elementos de Fuerza Civil e inspectores de Secretaría de Salud en el Showcenter Complex, en San Pedro.

El operativo inició cerca de las 19:00 horas e incluyó una amplia movilización de personal policiaco.

"Es una fiesta de cumpleaños y posada, pero la hicieron pasar como una boda porque nosotros respetamos bodas y quince años, ya programados para hoy con los aforos adecuados", explicó una fuente.

Por casi una hora se han observado a personas retirándose del evento en grupos de hasta tres personas, sin que salgan en multitud.

Aunque los inspectores y Fuerza Civil pretendieron clausurar el salón de eventos, esto no ha sido posible por el impedimento de los trabajadores del complejo.

De acuerdo con un hombre que se identificó como el Director Jurídico de la empresa que alberga el evento, los inspectores no cuentan con argumentos para suspenderla, ya que no pueden confirmar si no se trata de una boda.

Los inspectores, según el trabajador, están pidiendo un documento que avale que es una boda, sin embargo, dijo que no tendría por qué contar con el papel ya que las indicaciones oficiales no señalan que se deba registrar la boda bajo algún culto religioso o institución.

Unos 90 minutos de después de llegar, la Secretaría de Salud y Fuerza Civil desalojaron a asistentes al evento masivo.

A las 21:21 horas colocaron el sello para clausurar el lugar, sin revelar cuál fue el motivo.