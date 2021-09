Suspende la Canirac muestra gastronómica

Matamoros, Tam. - La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados durante el mes de septiembre lleva a efecto una muestra gastronómica, algo que definitivamente el año pasado no se pudo realizar debido a la pandemia de Covid 19, por lo que ahora, el presidente de Canirac en Tamaulipas, Pablo Reyna Quiroga estableció que mientras prevalezca el semáforo naranja en Matamoros y no cambie, no será factible la tradicional muestra gastronómica de la industria restaurantera que se hace en este mes.

Indicó que ello es debido a la cantidad de personas que pudieran hacerse presente y en donde obviamente ellos no serán factor de un posible contagio, por lo que al igual que el año pasado se van a quedar con las ganas de volver a hacer éste tradicional evento.