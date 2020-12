Suspende gira para atender la pandemia

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este martes que decidió suspender su gira de trabajo de fin de año por Chiapas para quedarse en la Ciudad de México y estar pendiente de la situación de la pandemia del Covid-19.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal exhortó a los trabajadores de la salud a que, de manera voluntaria, puedan venir a la capital de la República a ayudar a atender la emergencia sanitaria.

"Ya tomé la decisión de que no voy a salir de fin de año, nos vamos a quedar aquí. Ya no vamos a salir, porque estamos ampliando el número de camas y equipando hospitales en la Ciudad de México, para atender enfermos. Tenemos disponibilidad, pero no queremos confiarnos, queremos estar seguros y garantizar que nadie se quede sin camas, sin equipos, sin médicos, sin atención. Entonces vamos a quedarnos en eso".

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario llamó a médicos y a enfermeras del interior del país a venir a la Ciudad de México a ayudar a atender el repunte de casos de contagios de coronavirus.

NO SE BRINQUEN LA FILA



Al calificarlo de "inmoral", el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a la población mexicano a que "no se brinquen la fila" y evitar el influyentismo para que se respete el plan de vacunación para hacer frente a la pandemia del Covid-19, en donde los primeros serán los trabajadores de la salud que atienden la emergencia sanitaria, y después los adultos mayores.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal garantizó que se vacunará a todos los adultos mayores sin importar en donde vivan.

Vacuna a médicos y enfermeros militares

En lo que es la cuarta jornada de vacunación, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) continúa este martes la aplicación de las dosis anticovid a médicos y enfermeras militares del Hospital Central Militar (HCM), que están en la primera línea de batalla contra el nuevo coronavirus.

A las ocho de la mañana de este martes, el personal de sanidad militar inició la jornada de vacunación en un módulo ubicado al lado del HCM.

Hasta el momento se han aplicado 100 dosis a médicos y enfermeras de la Secretaría de la Defensa Nacional, de las 200 que se prevén aplicar hoy.