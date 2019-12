Suspende Corte muro fronterizo

Mission, Tx.- Un juez local en el sur de Texas le ordenó a un grupo de partidarios del presidente Donald Trump que no construyan un muro fronterizo privado en un terreno cerca del río Bravo al sur de la comunidad de Mission, como tenían planeado.

El juez Keno Vásquez emitió una prohibición temporal el martes contra el grupo We Build the Wall (Nosotros construimos el muro), que recaudó 25 millones de dólares con la promesa de erigir su barda privada. Vásquez convocó a una audiencia el 17 de diciembre a We Build the Wall y su fundador, Brian Kolfage, en Edinburg, Texas.

Una corte de distrito del condado Hidalgo concedió una orden de restricción temporal para suspender la construcción privada de un muro fronterizo, que se pretende erigir El grupo "We Build the Wall" fue invitado por un propietario privado local para construir un muro de 18 pies de altura en su propiedad, destacándose que el proyecto sería financiado de forma privada.

Y ahora, por segunda ocasión, dicho proyecto deberá suspender sus trabajos de manera temporal, luego de que la primera vez, la Comisión Internacional de Límites y Aguas pidió que los detuvieran debido al riesgo de inundaciones que presentaba.

En esta ocasión, la National American Butterfly Association pidió a los tribunales que se involucraran en el caso y argumentaron los daños que ocasiona la construcción del muro, por lo que el pasado martes se otorgó una orden de restricción temporal, en la que se le pide a Neuhaus and Sons LLC, We Build the Wall Inc. y a BrianKolfage, detengan los trabajos por un periodo de 14 días, y que se presenten en la corte 338 de distrito, del condado Hidalgo, el próximo 17 de diciembre para una audiencia sobre el particular.

De acuerdo a lo indicado, se pretende que el muro tenga unas 3.5 millas de largo, y al respecto, el Sector del Valle del Río Grande de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos declaró que desde un principio fue notificado de las intenciones de una entidad privada de usar sus propios fondos para construir un muro en tierras privadas, pero aclaró que dicha entidad no consultó a la agencia sobre el diseño, la ubicación o los detalles de la construcción.

We Build the Wall anunció en Facebook el mes pasado que iniciaba la construcción en un terreno privado a orillas del río Bravo, que sirve de límite entre Estados Unidos y México. Publicó videos en el cual un capataz de construcción describía los planes para instalar columnas a corta distancia de la orilla.

La ONG National Butterfly Center (Centro Nacional Mariposa), presentó inmediatamente el recurso que dio lugar a la orden judicial. Los oponentes del muro dicen que una construcción privada agravaría la erosión o desviaría aguas de inundación a otras propiedades en una tormenta.

La comisión ha pedido informes a We Build the Wall y Fisher Industries, su socio en la construcción. Kolfage ha dicho que sólo iniciará la construcción cuando la apruebe la comisión.

El centro Mariposa y el grupo ambiental EarthJustice dijeron en un comunicado el miércoles que la construcción del muro privado era "ilegal".

"La increíble biodiversidad que hay aquí, apoyada y acentuada por 17 años de trabajo e inversiones millonarias, son indispensables para la salud de un ecosistema frágil pero vital y requiere protección contra esta incursión ilegal", dijo el doctor Jeffrey Glassberg, presidente de la Asociación Norteamericana de la Mariposa.

