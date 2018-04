Suspende CCE mesa de viabilidad del NAIM

No tiene sentido que se realice el foro de infraestructura para debatir la viabilidad del NAIM mientras Andrés Manuel López Obrador no esté abierto al diálogo y siga firme con su postura, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

"La conferencia de prensa y los argumentos del señor Don Carlos Slim sobre la viabilidad del aeropuerto, sobre la necesidad y los beneficios del mismo, sobre un México moderno que requiere infraestructura moderna con todas las características que pueda cumplir para los próximos 50 años y no sólo solucionar una emergencia, sino tener una visión de futuro, creo que ha quedado claro.

"Y la respuesta del candidato de Morena también ha quedado clara. Por tanto, nos parece inocuo continuar con una discusión en donde no estemos de acuerdo y observamos que el señor candidato de Morena no escucha, y si no escucha, no tenemos nada que agregar al respecto".

Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, agregó que el aeropuerto es sumamente importante como para convertirlo en golpes de campaña.

Respecto a los demás diálogos que se llevarán a cabo entre candidatos y el sector para escuchar propuestas, Castañón dijo que el 4 de mayo se continuará con el independiente Jaime Rodríguez, seguido del candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, el 11 del mismo mes, aunque aún no ha confirmado.

Para junio llevarían a cabo los encuentros con José Antonio Meade y Ricardo Anaya.

PIDE DEBATE CON PROPUESTAS SERIAS

El primer debate presidencial, que se llevará a cabo este domingo, será una plataforma de oportunidad para que los candidatos hagan las propuestas que el sector empresarial necesita escuchar.

Castañón dijo que las propuestas que los candidatos han hecho hasta ahora en materia económica no han tenido la profundidad necesaria, pues no especifican cómo las llevarán a cabo.

"Sabemos que México debe mejorar, pero lograrlo requiere propuestas serias y viables, no recetas mágicas", aclaró.

Por ello, piden a los candidatos no desperdiciar tiempo en el debate y dejar claro cómo llevarán a cabo sus propuestas.