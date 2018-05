Suspende candidato a diputado su campaña por impugnación

Altamira, Tam.- El candidato a la diputación federal por el VII Distrito a través de la Coalición "Tamaulipas al Frente", Jesús Seferino Lee Rodríguez informó en rueda de prensa que suspenderá su campaña política derivado a una impugnación que emitieron algunos perredistas, sin embargo aseguró que habrá de emitir una impugnación ante el Tribunal Federal Electoral del cual asgura le darán la razón, toda vez que su candidatura es legítima, esto en tanto a que el PRD no respete los acuerdos que se tomron en su momento.

Menciona que que es la Comisión Jurisdiccional la que truncó por el momento su campaña, derivado a una serie de inconformidades que emitieron militantes perredistas, sin embargo aclaró que su registro se basó en un acuerdo que se dio con el CEN del referido partido político.

"Lo que alega Cuitláhuac (Ortega Maldonado) es que dice que y no soy del PRD y esa es una gran verdad, pero la convocatoria en ningún punto dice que tiene que ser (el candidato) un perredista... En ese sentido pregunté en su momento que si era necesario tener que renunciar a mi partido (PAN) y afiliarme al PRD y me dijeron que no era necesario", dijo.

Asimismo deja en claro que al PRD le toca designar al candidato por el VII Distrito, "de tal manera que yo salgo designado por el PRD".

Refirió que en las próximas 48 horas el Partido de la Revolución Democrática tendrá que tomar una determinación y si en caso no le favorece, estaría acudiendo al Tribunal Electoral, "en donde reclamaré mis derechos, puesto que s legítimo mi registro desde el momento que la comisión de elecciones tomó a bien registrarme como su precandidato y después registrarme como su candidato y si dan marcha atrás obviamente están violentando mis derechos ppolítico electorales".

Lee Rodríguez que no es factible que una persona trate de "montarse" a una campaña política cuando falta menos de la mitad, "eso no se vale, pero sabemos que el PRD quiere ganar y sabemos que andamos bien en las encuestas. Estoy seguro que el PRD va a tomar la mejor decisión".