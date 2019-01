Susceptibles jóvenes de caer en el crimen. Zona fronteriza de Tamaulipas, la más vulnerable

Es un poquito complicado, porque los jóvenes no tienen la apertura, tienen miedo a hablarlo y pedir ayuda . Mayra Lisa Medina, encargada del área de Prevención del Delito y Servicio a la Comunidad

Tampico, Tam.- Los jóvenes que residen en la frontera de Tamaulipas son más propensos a caer en las "garras" del crimen organizado, siendo éste uno de los principales factores en los que se amplían los servicios de asesorías para evitarlo y encaminarlos a una vida de bien.

Mayra Lisa Medina Salazar, encargada del área de Prevención del Delito y Servicio a la Comunidad de la Fiscalía General de la República, informó que aún así, la labor de concientización hacia los jóvenes se lleva al cabo en todo el territorio tamaulipeco.

Dijo que la mayor problemática a la que se han topado es que los jóvenes no confían en las autoridades encargadas de apoyarlos y eso hace la renuencia e incursión al crimen organizado.

"Es un poquito complicado, porque los jóvenes no tienen la apertura, tienen miedo a hablarlo y pedir ayuda".

Medina Salazar aseveró que hasta el momento desconocen si van en aumento los casos en los que los jóvenes se inmiscuyen en actos ilícitos; "no lo sabemos, porque los jóvenes no lo dicen y no piden ayuda".

Explicó que esta área está llevando pláticas a los jóvenes, principalmente de secundaria y bachillerato en el que se les indica qué hacer y qué no, para no caer en los delitos, sobre todo del orden federal.

Refirió que han visitado escuelas de la franja fronteriza, es decir, zona Ribereña, Matamoros, Miguel Alemán, Mier, Camargo, Reynosa y en la zona centro, Victoria y actualmente se trabaja en la concientización en la zona sur dl estado.