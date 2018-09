Susan Sarandon promociona "Viper Club"

Cada que interpreta a una mamá en una película, Susan Sarandon construye su personaje imaginando cómo sería la vida al lado de su hijo de ficción. Y así lo hizo en sus nuevas películas, Viper Club y The Death and Life of John P. Donovan.

Ya no hago papeles de solteras rebeldes ni de mujeres irresponsables que no saben lo que quieren. Bueno, ya hice a una monja (en Pena de Muerte) y me gustó. Ahora me ofrecen más papeles de mamá, y entiendo por qué me los ofrecen.

"Procuro, en la medida de lo posible, entenderme con lo que haría yo como madre y con cómo sería mi vínculo con mi hijo. Pocas mamás en la pantalla grande no generan empatía, y yo me baso mucho en la empatía para construir lo que creo que funcionará", precisó la actriz.

En el marco del Festival Internacional de Cine de Toronto, que hoy llega a su fin con el anuncio de los triunfadores, la neoyorquina de 71 años enfatizó el poder del séptimo arte para difundir mensajes positivos y que despierten conciencia, así como para mostrar la realidad de situaciones ajenas al día a día de la sociedad.

Tal es el caso de los corresponsales de guerra, oficio que desarrolla Andy (Julian Morris), su hijo en Viper Club. En el filme, el chico es secuestrado y ella debe idear un plan para rescatarlo.

"Soy madre, y pienso que siempre es difícil dejar que tus hijos se vayan y se dediquen a un trabajo que quizás no es financieramente redituable, que puede ser poco seguro o incluso lo puede poner en riesgo.

"Por eso me atrajo la historia, (habla) de dejar a tus hijos crecer, incluso cuando ellos no escogen lo que tú esperabas".

A Helen, enfermera con un sueldo que apenas le alcanza, le cuesta entender cómo funciona el sistema gubernamental en un asunto como el secuestro de su vástago, y al recurrir a la iniciativa privada, también se topa con pared, lo que la lleva a una situación desesperada.

"No entendía mucho sobre el trabajo de los periodistas independientes, aprendí de lo importantes que son y lo difícil que es subsistir de esa manera, cuando no tienen el soporte de un seguro. Y, como lo hemos visto, ellos reportan lo que está sucediendo en el mundo y obtienen poca visibilidad y reconocimiento".

Acerca de Grace, la madre de John Donovan en el filme de Xavier Dolan, destacó la vulnerabilidad de la que tuvo que echar mano para hacer un papel creíble.

"Llega a lo absurdo, a veces es muy inverosímil y tiene actitudes poco razonables. Pero así hay madres, que van de lo comprensivas a lo inexplicables, y eso lo adoré.

"En esa película hay fragmentos de mí, de mi entender como mamá y de lo que estaría dispuesta a hacer por mi hijo si éste fuera famoso", explicó.

¿CONTRA EL GLAMOUR?

Susan Sarandon comentó que para las premieres de sus películas en Toronto no usó vestidos de gala porque prefiere lo casual cuando se trata de un festival fílmico en el que hay proximidad con la audiencia.

Por eso eligió conjuntos de pantalón, con los que cómodamente pudo convivir con las personas que le pidieron fotos.