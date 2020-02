Sus parejas eran gays y no lo sabían

En los últimos años nos sorprendimos al conocer las historias de varias famosas que tuvieron novios o hasta esposos que resultó que son gays. Checa estos ejemplos.

Fran Drescher

Estuvo casada desde 1978 hasta 1999 con Marc Jacobson, quien dos años después de su ruptura se declaró gay. Ella admite que necesitó tiempo y mucha terapia para aceptarlo. Ahora son grandes amigos y ella hasta lo acompaña a las marchas del Orgullo Gay.

Liza Minnelli

La actriz e hija de Judy Garland contrajo nupcias por primera vez en 1967 con el reconocido músico Peter Allen, de quien se divorció en 1974. Tras el fin de su matrimonio, él salió del clóset.

Christina Aguilera

Hace dos años, la ecuatoriana confesó que tuvo un novio puertorriqueño que resultó ser gay, aunque nunca reveló más detalles.

Mary Austin

Mary Austin sostuvo una relación amorosa con Freddie Mercury, la cual duró seis años, sin embargo, después de su ruptura fueron amigos estrechos al grado de que Mercury heredó gran parte de su fortuna a ella, incluyendo parte de los derechos de sus canciones.

Lisset

La cantante y el actor Mauricio Martínez fueron novios varios años, pero a pocos meses de llegar al altar se separaron, y luego de que él confesó que era gay, Lisset declaró: "A mí no me faltaba sexualmente nada con Mauricio, era maravilloso y sin duda me enamoré de ese ser".

Rebecca de Alba

Este es uno de los casos más sonados, pus durante varios años tuvo un noviazgo con Ricky Martin, quien salió del clóset en 2011. La conductora reveló años más tarde que incluso iban a ser padres, pero que perdió al bebé.