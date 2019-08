Sus otros "negocitos"

Sabemos que las estrellas de cine ganan muuuy bien, sin embargo, algunos de ellos llegan a quedar en la ruina total después de unos años porque se vuelven locos gastando y en el otro lado del espectro, están aquellos que han sabido invertir sabiamente sus ganancias y han convertido sus "pequeños negocios" alternativos en exitosas empresas. ¿Sabes quiénes son? Y en el tutorial, se acabaron las vacaciones ¿cuál es la mejor pieza de transición?

George y su socio y amigo Rande Gerber —esposo de la súpermodelo de los 90, Cindy Crawford— no esperaban hacer dinero con su tequila Casamigos, todo empezó cuando compraron dos casas muy cerca una de la otra, en Los Cabos, Baja California, y en consecuencia, con frecuencia bebían tequila. Después de un par de meses de probar distintos tequilas, Clooney sugirió a Gerber hacer su propio tequila, uno que tuviera todas las cualidades que ellos preferían. Los dos se unieron a otro amigo, Michael Meldman. Buscaron una destilería en Jalisco y ahí explicaron exactamente lo que querían: todo el sabor y nada del "ardor"; que se pudiera beber solo o en las rocas y que no provocara "cruda".

Después de meses de pruebas, lo lograron. Lo llamaron Casamigos y durante dos años fue sólo para ellos, sus amigos y familia, pero para la cantidad que estaban produciendo, ya necesitan obtener una licencia. Una vez obtenida, decidieron lanzarlo al público en 2013. Fue un éxito inmediato, y en 2017, la compañía licorera Diageo les compró Casamigos por ¡mil millones de dólares!

2) Ashton Kutcher invierte en tecnología

Puede que no lo parezca, pero Ashton Kutcher resultó ser un as para los negocios. Con sede en Los Ángeles, Ashton creó en 2010 —en conjunto con el agente de entretenimiento Guy Oseary y el inversionista multimillonario Ron Burkle— A-Grade Investments. Esta rma de capital de riesgos se dedica a invertir en empresas de nueva creación tecnológica; generalmente, les proporcionan créditos y asesoría.En 2012, se sumaron con capital otros millonarios como David Geffen y Mark Cuban. Prueba del éxito de su rma es que hasta ahora han puesto su dinero en empresas como Spotify, Uber, Airbnb, Shazam, Soundcloud y más. Para 2013, el fondo ya tenía un valor de 100 millones de dólares y no ha hecho sino crecer.

3) Susan Sarandon ama el ping pong

En 2009, Susan Sarandon acudió a una de las famosas estas de ping pong de Franck Raharinosy y Jonathan Bricklin; aparentemente subyugada por el concepto, propuso al mismo Raharinosy y a Bricklin, su novio de entonces, y a otros inversionistas más, asociarse para crear SPiN, un antro, bar, restaurante y club de ping pong. El concepto, que ha tenido gran éxito, consiste en un gran local en el que además de bares y restaurantes, hay mesas de ping pong que se rentan por hora. El primero fue creado en Nueva York, en un local de mil 300 m2, en pleno Flatiron District, muy cerca de Madison Square Garden. Fue tal el éxito, que le han seguido otras sucursales en Milwaukee, Chicago, Austin, San Francisco, Los Ángeles, Toronto y, brevemente, incluso hubo una en Dubai, que cerró a causa de las leyes de aquella ciudad.

4) Jessica Alba vende todo lo "seguro

Como madre de tres hijos, Jessica Alba está muy preocupada sobre mantener a su familia segura de productos tóxicos. Esta es una de las razones por las que, con su socio Christopher Gavigan, fundó The Honest Company, en 2012. Jessica relató en una entrevista con el diario The Wall Street Journal su propia experiencia de una violenta reacción alérgica a un detergente que supuestamente era para ¡ropa de bebés! "Descubrí que hay todos estos químicos tóxicos, no sólo en los productos dirigidos a bebés sino en todo tipo de limpiadores que usas en toda tu casa", dijo al periódico. Sus productos incluyen pañales, vitaminas, bálsamo para pezones, detergentes y mucho más. Se venden en línea y en más de 4 mil 400 tiendas en Estados Unidos. En 2014, la compañía, de la que Jessica posee, según la revista Forbes, entre el 15 y el 20%, fue valuada en mil millones de dólares. #Wow.

5) Whoopi Goldberg

La actriz y comediante ha añadido otro rubro a su currículum: ahora es empresaria de marihuana medicinal. Whoopi, junto son su socia Maya Elisabeth —una de las productoras de cannabis medicinal con mejor reputación—, creó Whoopi & Maya, que ofrece en dispensarios de Colorado y California, donde la sustancia medicinal ya es legal, cuatro productos dirigidos a aliviar los síntomas del síndrome premenstrual: un bálsamo que se unta, un chocolate para beber, sales para baño y tintura para el té, todos, por supuesto, contienen marihuana. En una entrevista con Vanity Fair, Whoopi dijo que sus nietas mayores, quienes sufren síntomas premenstruales, la inspiraron.

Hola, Gurú:

Se acabó el verano pero todavía no llega bien el otoño ¿qué me recomiendas para hacer la transición en mi guardarropa? Irene Hola, Irene: Ve guardando todo lo que no tenga mangas o mangas muy cortas; lo de lino o materiales muy delgados; los pantalones, faldas y vestidos blancos y todo lo que sea de colores muy tropicales o neón. Beth Djalali, en su blog Style at a certain age, quien favorece un estilo clásico pero contemporáneo, dice que la mejor pieza para hacer la transición son las chamarras de piel o de cuero vegano, perfectas para ponerte sobre un atuendo algo ligero si empieza a hacer fresco.