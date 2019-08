¡Sus goles inspiran!

La seleccionada nacional femenil y goleadora de las Rayadas de Monterrey, Desirée Monsiváis, visitó por primera vez Reynosa para compartir su vida dentro y fuera de las canchas con las niñas y jovencitas que hoy la ven como un ejemplo a seguir. La reconocida futbolista atendió la invitación hecha por un grupo de mamás nombrado "Soccer Mom Reynosa" (integrado por Ana Gallardo, Blanca López, Nancy Hernández, Aida Cortes y Belem Mosqueda), quienes tienen planeados más eventos como este sin fines de lucro.

"No sabía el tiempo que se hace de Monterrey para acá y entre la plática y un parpadeo ya estamos aquí, muy feliz por esta invitación, sobre todo a compartirles lo que yo viví cuando tenía la edad que ellas tienen ahorita, que pueden combinar los estudios, soñar, buscar oportunidades, se puede vivir ya consolidada como futbolista con una preparación académica, esa es la clave para que las niñas vean como ejemplo, que sepan que se puede ser una niña, una mujer capaz de cumplir sus sueños", expresó la más reciente campeona de goleo en la Liga Mx Femenil.

Desirée llegó desparramando sencillez, siempre sonriente y lista para compartir muchas anécdotas. Fue recibida entre aplausos por poco más de 60 afortunadas jugadoras de diferentes clubes locales. La delantera oriunda de Gómez Palacio, Durango se adueño del micrófono así como lo hace con el balón y comenzó a contar detalles de su vida, sin duda una historia de superación digna de presumirse.

"Reynosa tiene hambre de poder encontrar plataformas para que las niñas se desarrollen, lo han hecho muy bien en varonil y eso es de aplaudir, pero ahora toca el turno de las niñas que también quieren sobresalir", comentó.

Ser la mejor, ese pensamiento le ha permitido triunfar y jugar futbol en países como Canadá (2014) y Kazajistán (2015). Además de ser una de las delanteras más letales en la actualidad, es arquitecta de profesión. Por el momento no está en sus planes colgar los botines pero ella siempre va un paso adelante.

"Me he estado preparando, hay que ser precavidas y así somos las mujeres, ya acabé mi curso de DT por parte de la Federación Mexicana de Futbol, espero tener 5 ó 7 años más activa como futbolista pero lo que quiero es llegar a Selección Nacional, quiero seguir formando a mujeres futbolistas capaces de llegar muy lejos", indicó la jugadora de 31 años de edad.

Estando en Reynosa era obligatorio preguntarle sobre su compañera de equipo, Dinora Garza, con quien espera en un futuro no muy lejano poder realizar algún proyecto en pro de la niñez.

"Dinora Garza es un referente importante a nivel nacional e internacional, conmigo está en vestidores y cuando le dije, comadre voy a ir a Reynosa, me dijo, trátame bien a mi gente, ella siempre pone en alto a su ciudad pero ahora me toca a mi venir a experimentar, nosotras las mujeres podemos hacer lo que sea siempre y cuando seamos organizadas, pero igual me puedo sentar con mi comadre (Dinora) y podemos platicarlo y porque no hacer un semillero exclusivo aquí en Reynosa de puras mujeres futbolistas", explicó con emoción.

La Rayadas han tenido un gran arranque en la Liga Mx Femenil y vuelven a ser candidatas al título, pero la goleadora prefiere hablar en la cancha.

"No dice mucho estar en la jornada 3, hay que esperar a que el torneo madure, obviamente vamos adelante en cuanto al puntaje pero podemos platicar de nuevo cuando vayamos por la jornada 14 que ojalá sigamos con el liderato, lo importante es meter goles y sumar, por supuesto que somos favoritas y tenemos que ganar", finalizó.