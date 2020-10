Sus funcionarios se dicen sorprendidos

Yo les dije en su momento que ´había Xico para rato´ porque yo creí que la administración continuaba, pero pues bueno, a tomar el toro por los cuernos Teresa Aguilar Gutiérrez, directora de Análisis y Estrategia

Cd. Victoria, Tam.- Directores y subdirectores del Ayuntamiento de Victoria dijeron haber sido tomados por sorpresa por la noticia de que el alcalde Xicoténcatl González Uresti presentará este jueves una solicitud de licencia indefinida para dejar el cargo, por lo cual, la tarde del miércoles sostuvieron una reunión de trabajo de emergencia con el edil para tratar el punto de la posible entrega-recepción de la administración.

"El orden del día ya fue expuesto, pasado a todos los integrantes del Ayuntamiento, ya estamos listos para que se efectúe esta sesión ordinaria del Ayuntamiento", informó el secretario del Ayuntamiento, José Luis Liceaga de León.

"Estoy tranquilo porque siempre he trabajado con ahínco y con mucha responsabilidad, sería un honor continuar trabajando a favor del Ayuntamiento de Victoria", expuso. El funcionario municipal dijo que por el momento no tiene pensado presentar su renuncia al cargo.

Directores y subdirectores municipales, a diferencia del alcalde e integrantes del Cabildo, estos sí pueden renunciar a su cargo sin embargo su permanencia dependerá de que el nuevo titular de la Presidencia Municipal ratifique sus nombramientos para el tercer año de la presente administración.

Por su parte la directora de Análisis y Estrategia, Teresa Aguilar Gutiérrez, dijo desconocer que el alcalde González Uresti tuviera la intención de separarse de su cargo y que de saberlo hubiera rechazado la invitación a sumarse a su administración.

"Si me hubiera dicho ´Tere me voy en 15 días, pero ayúdame en 15 días´ yo creo que no hubiera aceptado", no obstante, consideró que el edil hizo su mejor esfuerzo al frente de la capital del Estado.

La exalcaldesa de Ciudad Victoria en el año de 1995, y exdiputada local, asumió la Dirección de Análisis y Estrategia el 23 de septiembre en medio de una nueva oleada de rumores sobre la salida de González Uresti de la Presidencia Municipal.

"Yo les dije en su momento que ´había Xico para rato´ porque yo creí que la administración continuaba, pero pues bueno, a tomar el toro por los cuernos", dijo.