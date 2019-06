Sus cuentos... le dan el triunfo

Norberto Treviño Zapata, Pedro J. Méndez, Bernardo Gutiérrez de Lara y Alberto Carrera Torres, son superhéroes Tamaulipecos, con poderes que ayudarán a Chakam, el pequeño súper niño Huasteco para liberar a Tamaulipas de los enemigos extranjeros.



El primero tiene poderes de curar cualquier herida, el segundo cuenta con súper fuerzas para luchar contra todo, el tercero -que fue primer gobernador del Estado-, es un líder nato y tiene la habilidad de llamar a todos los animales con un simple silbido y el cuarto todo lo que toca lo puede cambiar en un arma.

A FOMENTARLA LECTURA Y RAÍCES

Vanesa Palacios Ponce, tiene 29 años de edad, docente en servicio y directora del jardín de niños Rosario Castellanos de la zona 37 y recientemente obtuvo el primer lugar en el XII Certamen de Pintura, Poesía y Cuento Maestros Con Arte "Altaír Tejeda de Tamez" en la modalidad de Cuento.

Con el objetivo de interesar a los menores por la lectura y nuestras raíces, elaboró un cuento que ahora está disponible en forma gratuita en el link: http://wwwtamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/sites/3/2019/06/1er-lugar-cuento-chakam-el-valiente-supernio-2019.pdf.

"El tema principal se basa en un niño Huasteco de de ocho años, chakam significa pequeño en huasteco, es el valiente súper niño, es un niño humilde que vivía en Tamaholipa, un día sus padres fueron capturados por extranjeros que venían a ocupar Tamaulipas y al ver que no regresan, con su mejor amigo que es un Ocelote y en peligro de extinción, los dos siguen el rastro y dan con el campamento", dijo.

LES INSPIRA SU HIJO

Al tener un niño de cuatro años, le salió la inspiración, para que otros también se interesen por nuestro Estado y la lectura, por lo que hace un llamado para que puedan disfrutar del cuento.

"Si algún día deja de existir el Ocelote, que quede plasmado y así la gente se puede preguntar, existía la leyenda de los cuatro súper hombres, y elegí a cuatro personajes de Tamaulipas, tiene súper poderes de acuerdo a las hazaña que hicieron en la vida real, es algo mágico en el cuento, los súperhéroes están en la rotonda de los hombres ilustres y para poder despertarlos necesitan cuatro elementos para que cada uno pueda despertar y que están en peligro de extinción una biznaga, tortuga lora, orquídea mariposa y piedra del cerro del Bernal", recalcó.

FINAL FELIZ

La docente y actual directora, comenta que son muchas aventuras las que pasa Chakam, para reunir a los elementos y poder despertar a los cuatro súper héroes Tamaulipecos, el final es hermoso.

"Si me han propuesto hacer la segunda parte, otra aventura de Chakam y asi al mismo tiempo dar a conocer otros personajes de la historia de Tamaulipas y si me gustaría más adelante darle continuación, hoy está publicado en la Secretaría de Educación para fomentar la lectura, que se hay perdido mucho, porque los niños no saben que es leer, pero todo está en los hábitos que formemos desde pequeños", finaliza.

