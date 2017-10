Surgen tianguis caseros

Matamoros, Tam.- Ante la falta de empleo y necesidad de mejorar la economía de las familias, en Matamoros se ha incrementado considerablemente el número de tianguis caseros, sobre todo en las colonias de la periferia, con lo cual se busca incrementar el ingreso promedio que solvente sus necesidades.

La señora María Isabel Reséndiz, residente del fraccionamiento Valle de Casablanca, afirma que con el salario de su esposo, que labora en una empresa maquiladora, no les alcanza para satisfacer las necesidades de la casa, en donde además tienen 2 hijos estudiando en primaria y 1 un secundaria.

“Son muchos los gastos que tenemos diariamente, por lo que conseguimos un préstamo para poder comprar algunas cosas, ropa principalmente y ponerlas en venta aquí en la casa para ver si podemos mejorar la economía, aunque aquí en la colonia ya hay muchos puestos, tenemos competencia, pero de cualquier forma hay que buscar el modo”, dijo la ama de casa.

Para esto, habilitaron la cochera de su casa de interés social, ocupando la banqueta la banqueta y parte de la calle para instalar su puesto de venta de ropa usada y algunos artículos para el hogar.

Explica que es la necesidad lo que las motiva para buscar la forma de incrementar sus ingresos, y que el negocio les ha funcionado.

“Lo que pasa es que la mayoría de la gente no tiene dinero para comprar ropa, zapatos o tenis nuevos y procuran ir a los tianguis o a los negocios que han en las colonias y esto nos ayuda a poder vender algo más los fines de semana y así la vamos pasando, no has va como quisiéramos pero sí tenemos un poco más de ingresos.

Como ella, en este fraccionamiento otras familias han instalado una gran cantidad de puestos en donde se vende ropa y artículos usados, lo que da una idea de la necesidad que prevalece, así como la falta de oportunidades laborales.