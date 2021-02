Surgen filas al fallar número de 68 y Más

Yo vine por mi suegra, nos dieron el número 899853-30-45 precisamente para que no demos la vuelta, pero resulta que no está funcionando, nadie contesta* Leticia González Torres, nuera de beneficiaria

Ubicadas en el mercado ejidal local 6 zona centro en la ciudad, hubo quienes llegaron desde temprano y tenían hasta dos horas esperando, unos para que les den la cita, y otros por la ficha para poder cobrar en Telégrafos de México el pago correspondiente a enero, y febrero.

Y en ese tenor Leticia González Torres, del ejido Buena Vista, fue una de las manifestó su inconformidad ante el tumulto, ya que falta coordinación entre la página de gobierno, y los servidores de la nación que atienden, aseguró.

"Yo vine por mi suegra, nos dieron el número 899853-30-45 precisamente para que no demos la vuelta, pero resulta que no está funcionando, nadie contesta; yo me vine desde temprano, me gasté 200 pesos la vuelta para que nos den la cita, y luego tenemos que venir otra vez para la ficha, y poder cobrar", señaló.

Y es que está pasando que solamente tienen hasta el día 10 del mes en curso para obtener la cita, que les permita posteriormente la ficha, y así poder cobrar el importante apoyo económico que otorga el gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.