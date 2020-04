Surgen abusos en contingencia

Río Bravo, Tam.- Trabajadores de diversas industrias denuncian una serie de abusos por parte de los administradores, pues ante la contingencia de coronavirus, algunas de ellas no han suspendido actividades.

Entre otros atropellos cometidos en contra de los obreros del acero, se encuentran:

- Falta de medidas sanitarias para evitar contagios, pues en el transporte, viajan hacinados.

- Mientras en algunas plantas hermanas de Reynosa o Matamoros suspendieron actividades, en otras de Río Bravo aún tienen que acudir a laborar.

- Son coaccionados por los directivos que en caso de denunciar ante autoridades sanitarias o del trabajo, serán despedidos.

- Reportan que sindicatos que deberían defenderlos se encuentran del lado de las empresas.

Los obreros soportan el riesgo de contagio, con el fin de preservar su fuente de trabajo y el sustento de sus familias.

José Mireles señaló: "todos los sindicatos se vendieron, en realidad nunca apoyaron al trabajador durante esta contingencia y realmente los delegados sindicales no sirvieron para nada".

Ismael Vélez precisó "ningún sindicato sirve para nada, son buenos para quitarte dinero, eso sí, pero en realidad, los sindicatos siempre han estado al servicio del patrón, y no del trabajador".

Otra opinión fue la de Samuel Carvajal: "allí no sirve, pagan una miseria y el trabajo no vale queso te checan como si te fueras a robar el un pedazo de fierro mojoso (sic) y no hay prestaciones de nada, además son abusivos", sentenció.

Incluso obreros de planta en ejido 6 de Enero, revelaron que los exhortos, notificaciones y comunicados que hace su propio sindicato, no revelan quién los emite o quién los firma, lo que genera desconfianza entre los obreros que aún laboran.

Una de las notificaciones filtradas por los trabajadores, solo da como referencia, el número telefónica 970-76-00, sin precisar si es del gremio o de la empresa.

Notificaciones o exhortos a obreros son entregados.