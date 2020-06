Surge tianguis sin autorización

Río Bravo, Tam.- Al no autorizarse la reapertura de los tianguis en la ciudad hasta nuevo aviso ante el repunte del Covid-19, las necesidades apremian y el comercio informal de venta de ropa usada lo mismo en las banquetas que en casas particulares ha venido repuntando.

Tanto en asentamientos cercanos a la zona urbana de la ciudad, como en aquellas colonias más alejadas pero sobre todo en los fraccionamientos el comercio informal sigue despuntando como una opción de las personas ante la falta de empleo, o el hecho de que aún no pueden vender desde los tianguis.

Son situaciones que no se pueden detener al prolongarse las medidas sanitarias y reapertura de negocios o comercios no esenciales, debido a que tampoco la mayoría han recibido los beneficios que esperaban, y de que los gastos como la despensa, la luz, el agua, y de telefonía no esperan.