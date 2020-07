Surge galería virtual

Las galerías han llegado a la web para seguir difundiendo las obras de diversos artistas con la ventaja de que puedan ser vistas a cualquier hora del día y desde cualquier lugar; así que no hay pretexto para no visitar la galería García Palacios, un espacio completamente digital cuya obra expuesta es la única en existencia física.

"Vi esta posibilidad de aportar una opción virtual para que las exposiciones no paren. No estoy en contra de la galería física, al contrario, me encantaría tener una, pero al no haber posibilidades económicas, al no haber espacios ahorita, justo de ahí sale esta galería", explicó Samuel García, creador de la galería.

Los espacios están hecho por computadora, de manera que permiten "mover" su ubicación geográfica para darte una referencia del origen de la obra; es decir, actualmente podrás observar en la ventana un espacio emblemático de Guadalajara y con su tercera exposición cambiará a otro de la Ciudad de México.

EN EXHIBICIÓN

LOS EQUILIBRISTAS

Los Equilibristas, de Rafael del Río, es la segunda exhibición de este recinto virtual, la cual pretende rendir "un homenaje a la esencia que nos sostiene en cada bocado, en cada rito de sentarse a una mesa", a través de 14 bodegones hechos con fotografía digital que muestran frutas, verduras y algunos alimentos del mar para reflexionar sobre la vida desde el encierro.

"Aquí lo curioso es que él (Rafael del Río) es fotógrafo documental y tenía la idea de que iba a presentar algo documental y no, fueron bodegones, entonces me gustó ese vuelco a su obra artística, a su discurso", contó García.

"Es como Rafael lo dice: un homenaje hacia el ritual de sentarse a la mesa a comer, hacia estos alimentos primordiales básicos que nos permiten estar día a día aquí", añadió.

HASTA SEPTIEMBRE

Los Equilibristas estará expuesta hasta el 22 de septiembre y puede visitarse gratis desde la página oficial de la galería, al igual que su primera exposición Arte Tapatío, con artistas de amplia trayectoria y emergentes, disponible hasta el 15 de agosto y que ha recibido más de 15 mil 800 visitas.

A ellas se unirá una tercera exhibición con seis fotógrafos novel que se presentará en aproximadamente tres semanas y muestran cómo representan y viven la pandemia.

"Estamos apostando por llegarle a todo mundo. Si es para difundir al artista, si es para mover gente que se intimida por entrar o no sabe que se puede entrar, que ten

gan chance de hacerlo, y si es para comprar, que sepan que este espacio lo estamos trabajando lo más serio posible" concluyó el galerista.

Galería: https://sgpalacios.com/galeria/