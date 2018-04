Surge conflicto entre activistas. Rivalizan de Tamaulipas y SLP

Miguel Alemán, Tam.- Un nutrido grupo de mujeres activistas que participan en las labores de exhumación y que pertenecen a los colectivos de Reynosa, San Fernando, Tampico y Jiménez, acudieron ante el titular de la Agencia del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Unidad General de Investigación (UGI) de la PGJE, donde presentaron denuncias por el delito de amenazas en contra de activistas procedentes de San Luis Potosí, con quienes han tenido diferentes altercados verbales.

Entre las activistas denunciantes se encuentran Rosa Elena Castillo Torres y Marimar Medina, del Colectivo Tampico, así como la directora del Colectivo "Justicia Tamaulipas", Dulce María del Socorro Vallejo Castillo, además de Rosa García del Colectivo San Fernando, Maribel, Martita y María Icela Valdez Cháidez del Colectivo "Reynosa-10 de Marzo" y Alejandra Lezama, del Colectivo de Jiménez.

Prácticamente coincidieron en las declaraciones y acusaciones del delito de amenazas presentadas en contra de las hermanas activistas Edith y Graciela Pérez Rodríguez, así como en contra de Vicente Hernández, pareja sentimental de la última.

De acuerdo a las versiones de las ofendidas, siendo alrededor de las 17:00 horas del jueves, habían regresado de los trabajos de exhumación que se realizan en el panteón municipal "Unidos por el Recuerdo", por lo que se encontraban descansando en sus habitaciones del hotel Tío Luz, donde se hospedan.

Todo se originó porque la Sra. Rosa Icela Valdez Cháidez tuvo un serio altercado verbal con Graciela Pérez Rodríguez, quien primero la insultó con palabras altisonantes, además de que luego le lanzó tierra de panteón en la puerta de su habitación, pues Alejandra Lizama alcanzó a ver que la traía desde donde andaban en las exhumaciones.

Dicha acción y agresión verbal la consideran como una grave ofensa y amenaza personal por parte de la Sra. Graciela Pérez en contra de la Sra. María Icela Valdez Cháidez y el resto del grupo de activistas tamaulipecas, quienes aseguraron que ya han tenido varios altercados en diferentes ocasiones, al igual que con la pareja sentimental.

-

POR ´AGACHONAS´

"Nos ha ofendido como tamaulipecas, al igual que la señora Edith Pérez Rodríguez, quien es hermana de Graciela, entre las dos nos han ofendido, diciendo que somos unas agachonas y que les damos asco, inclusive en un grupo de watsapp hizo un comentario que decía: Para la gente sin quehacer...En Mante, no paramos de buscar...Miles de restos seguimos encontrando en este estado lleno de delincuentes, aunado a que nos seguimos encontrando en el camino bestias que comen humanos y no hacen por buscar a los suyos.

"Lo que pedimos es que no nos vuelva a agredir verbal y físicamente, ya que ella ni es de aquí de Tamaulipas, sino del Estado de SLP, pero no por eso le da derecho de ofendernos a nosotras las tamaulipecas, porque también somos víctimas de Tamaulipas, aparte ella lo que busca es pura fama, porque lucra con el dolor de las víctimas, inclusive se ganó un premio Tulipán de Holanda, de ese premio le dieron dinero, todo eso con el dolor que lucra de las familias tamaulipecas, por eso no las queremos en Tamaulipas", refirieron en sus respectivas denuncias, además de hacerlas responsables de cualquier cosa que pudiera pasarles a cada una de ellas.