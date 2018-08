´Surfean´ optometristas vs. trabajadores empíricos

NOTICIAS RELACIONADAS Jóvenes se ´miopizan´ a causa de tecnología

En Reynosa existen alrededor de entre cuatro a cinco optometristas que siguen luchando por mantener la profesión, "surfeando" a los trabajadores empíricos, la tecnología y a los que prefieren incrementar sus ventas en lentes, que corregir algún defecto de la vista.

Juan Pedro Palacios Rodríguez, licenciado en optometría, con 27 años de experiencia, es uno de los profesionales en el tema, explica que hay pocas instituciones que ofrecen la carrera ya que antes se veía como algo artesanal, para quien tenía la capacidad de entender y ponía lentes, algo muy básico.

Recuerda que en Torreón, donde estudio, se quitó la carrera al ser muy complicado encontrar gente preparada.

"Hace como tres años los diputados nos dieron como así, la optometría es algo serio, la optometría es en el Politécnico de México, que tiene fácil 50 años y apenas nos están diciendo si son del área médica", dijo.

Los trabajadores empíricos fueron creciendo con el paso del tiempo, por lo que ahora abundan y con las máquinas ahora es más fácil saber si alguien tiene miopía, hipermetropía o astigmatismo, por lo que es rápido recetar lentes, pero pocas veces se logra corregir el defecto de refracción del ojo y muchas veces en los menores se les afecta de por vida.

"Cuando llega la tecnología, los famosos resultados computarizados, pues llegamos a pensar que se acabarían los optometristas, te pones en una máquina, te dan la prescripción y listo, pero no es tan sencillo así, tu ojo ajusta y es diferente la acomodación de un joven de 20 años, de cinco a 30, en uno de 30 en adelante, se viene el boom de las cadenas, pero tenemos las broncas con los pequeños, porque tu vas a los lugares donde dicen examen gratis y es garantía que es una persona práctico y le pones el aparato y te dice 0.50 de miopía, si la máquina dice que es lo que ocupa, pueden pasar dos cosas que el niño los use por moda y los deje, y no pasa nada, lo peor es que cuando los convencen y lo condenan a usar lentes", expresó.

SIGUEN EN PIE

Pese a los retos, los optometristas siguen en pie, luchando por sacar adelante su profesión, pese a las adversidades y el poco reconocimiento que tienen.

"Los que estamos titulados seguimos adelante, a pesar de todo, llega gente a la óptica y me dice pero porque cobra el examen y en otra parte es gratis, no vamos a salir adelante si no le damos un valor a nuestro trabajo, vamos bien, vamos avanzando, lo ideal es preocuparnos por los pequeños que es con los que hay que tener cuidados y más conscientes", expresa.

Ejemplo se puede agarrar a 10 niños y revisarlos con el auto refractómetro y entre siete y ocho va a decir que tienen problemas visuales, pero resulta que su ojo se puede ajustar, además de que se está desarrollando.

En Reynosa no existe el colegio de optometría, debido a que hay pocos profesionales en el tema.

La óptica palacios opera desde el año 53, con el jefe de la familia, uno de los pocos lugares con optometrista.

Es bueno saber que:

>El problema es con los prácticos que no estudiaron pero que si recetan lentes con solo pasar un curso.

>La lucha con los oftalmólogos es de siempre, pero la diferencia es que el optometrista receta lentes para corregir, para lo que tiene que estudiar cuatro años y el oftalmólogo cura enfermedades mientras que al paso por su carrera ellos ven durante seis meses la óptica, mientras que el optometrista se especializó en toda su carrera.

>En Reynosa solo hay 5 optometristas, el resto es práctico o técnicos. Cuando es óptica se preocupan más por la salud que las cadenas donde la prioridad es la venta.

POCOS. Hay pocos lugares para estudiar, en Reynosa solamente hay 5 optometristas.