Sureste, el ´desconectado´ en pandemia del Covid-19

Ciudad de México.

Tabasco, Oaxaca, Guerrero y Campeche son las entidades del sureste mexicano con menor acceso a internet en sus hogares por cada 100 habitantes, situación que los aleja de la oportunidad del trabajo remoto, la educación en línea y el comercio electrónico durante la cuarentena por Covid-19.

"La gente que vive en el sureste de México no tiene la conectividad ni los dispositivos, ni el poder adquisitivo para adquirirlos, no tiene la habilidad digital, entonces no tiene acceso a contenidos", comenta Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit (CIU).

Explica que la conectividad no es un lujo ni sino una necesidad básica y no contar con ella ensancha la brecha de desarrollo en términos de asequibilidad y accesibilidad.

"Hay gente que no tiene la conectividad y queda incomunicada, incapacitada de trabajar, estudiar, socializar y de apropiarse de entretenimiento", destaca Piedras.

Esto demuestra la necesidad de una política digital que desde hace 11 años propuso la iniciativa privada, academia y sociedad civil a través de una agenda digital.

"Quien esté conectado ejerce sus derechos al teletrabajo y a tener un trabajo digno, hay ciudadanos sin esta capacidad y otros que ejercen este derecho con menos calidad", opina Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law.

Baja penetración. Cifras del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a septiembre del año pasado indican que en Tabasco y Oaxaca tienen internet 24 de cada 100 hogares; Guerrero, 33 de cada 100, y en Campeche 36 de cada 100.

A estos se suma Hidalgo que, ubicado en el centro del país; tiene 32 hogares con acceso a internet de cada 100 que hay en la entidad.

De manera que la probabilidad más baja de usar internet se ubica en Guerrero, con 51.3%; Oaxaca, 48.9%, y Chiapas, 41.9%, destaca un estudio del regulador con datos de 2018.

En contraste, la probabilidad de que población de Baja California use internet es de 80.8%; Sonora, 79.1%, y Nuevo León, 78.5%.