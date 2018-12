Súplica abuelita ayuda a sus hijas. Vive sola en un cuarto de vecindad

Yo quisiera que mis hijas me apoyen, que me vean, porque ni siquiera saben si estoy bien o estoy enferma, si puedo pagar la renta o no. Me siento sola y ellas no lo saben porque se han desentendido completamente de mi . Paula De León Hernández, abuelita abandonada.

Río Bravo, Tam.- Como muchas personas que son abandonadas por sus hijos cuando llegan a la edad adulta cuando ya se les considera una carga, Paulita es una abuelita de 78 años de edad, quien fue abandonada por sus hijas, que según dio a conocer hace varios meses que no sabe de ellas a pesar de que viven en esta misma ciudad.

Paula de León Hernández, es el nombre de la abuelita que reside en un cuarto de vecindad ubicado en la calle Poniente 3, sin número, de la colonia Cuauhtémoc, y que hasta ahora ha subsistido con la recolección y venta de metales y reciclables como botes de aluminio, fierro y PET, entre otros.

Debido a que esa actividad es poco remunerable, tiene problemas para reunir el dinero que se requiere para el pago de renta, alimentos y servicios, sin embargo, eso no es lo más importante, pues necesita más el amor de sus hijas, señaló.

"Yo quisiera que mis hijas me apoyen, que me vean, porque ni siquiera saben si estoy bien o estoy enferma, si puedo pagar la renta o no. Me siento sola y ellas no lo saben porque se han desentendido completamente de mi".

"Hay personas que se tientan el corazón y me regalan comida o ropa, pero yo quiero que mis hijos estén conmigo, que me amparen, pues a mi edad ya no puedo trabajar y es muy duro recorrer todas las colonias juntando botes".

finalizó haciendo un llamado sobre todo a sus hijas que dijo residen en las colonias Monterreal y Francisco I. Madero, para que reflexionen, sobre todo en esta temporada en que si no pasa con ellas la Navidad tendrá que pasarla sola en su pequeño y frío cuarto.