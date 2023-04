Enséñales a decir 'no'

'ES ABUSO'

Para la psicóloga escolar Marcela Herrera, que una figura de autoridad o de admiración le pida a un niño un beso en la boca implica un abuso sexual.

"Implica transmitirle el mensaje confuso a la niña o al niño de que las figuras de autoridad (parental, educativa o religiosa), que le debe proveer atención y protección, tienen el derecho a solicitarle acercamientos inapropiados, propiamente tipificados como abuso sexual", expresa.

Al principio, el niño, al no tener aún desarrollado su juicio, puede percibir esta acción como una muestra de afecto por parte de esa figura de autoridad, y no interpretarlo como abuso, indica Herrera.

Sin embargo, en la adolescencia, al buscar un significado a ese hecho que lo confundió en la infancia, si no lo hace con la ayuda profesional adecuada puede caer en otros riesgos también de abuso, de consumo de drogas o ansiedad.

EDUCAR PARA IDENTIFICAR

Sara Ortega, médico pediatra del Hospital Zambrano Hellion, subraya que es importante ayudar a los niños, desde pequeños, a desarrollar ese sentido interoceptivo con el que nacen, el que les avisa de las sensaciones del cuerpo, como el "tengo hambre" o "estoy cansado".

"Que las niñas, los niños, tengan esa conciencia corporal, que sepan decir: 'Esto me duele', 'esto es incómodo', entonces es foco rojo, o 'esto me gusta', 'esto ayuda a mi salud', es un foco verde", explica.

Lo recomendable para los padres es enseñar esa conciencia corporal para identificar las señales, además de aprender a poner límites.

"Aprender a identificar el momento cuando algo no está bien, sin importar lo que los demás puedan decir. Cuando con algo me siento cómodo, pero también incómodo, es cuando dices "mejor no".

"Cuando eso no va de acuerdo a lo que ya se le ha cultivado a una niña o a un niño sobre la seguridad, su bienestar, enseñarle a hacerle caso a esa señal a pesar de que venga de alguien de confianza".

El video del Dalai Lama es un ejemplo perfecto de persuasión coercitiva, indica.

"Es un ejemplo impactante porque a los niños les es difícil detectar cuando algo no está bien si viene de una persona que ellos pueden admirar", comenta.

"La persuasión coercitiva es cuando, a través del juego, o de una mentira, logras un comportamiento de otra persona a pesar de que no está siguiendo sus señales del cuerpo".

También es importante escuchar al niño que no quiere dar o saludar con un beso o un abrazo, indica Ortega.

"Dar muestras de cariño o expresar afectos es una decisión y puede hacerse no sólo a través del contacto físico, sino también a través de acciones, como la empatía, no sólo con el cuerpo".

¿BESAR EN LA BOCA A UN NIÑO?

Un beso en la boca es considerado una caricia sexualizada en la mayoría de los contextos socioculturales, por lo que, si quien lo pide a un niño es un adulto con mucho mayor jerarquía, edad o madurez, entonces es un abuso, coincide Jimena Téllez, psicóloga con especialidad en educación emocional.

Lo que aparece en un acto así es una incomodidad del niño porque alguien más hizo con él algo que no quería, indica Téllez. Esta experiencia se convierte entonces en un trauma cuyas secuelas son diferentes en cada niño, aunque pueden ir desde la baja autoestima hasta los problemas al relacionarse con los demás.

Este escándalo recuerda también que hay papás y mamás que acostumbran a sus hijos a besarlos en la boca.

Esto no es recomendable, en opinión de Téllez, profesora en la Facultad de Psicología de la UANL, porque lleva al niño a permitir, en otro momento, la misma acción de una persona que sí lo haga con una connotación sexual.

"Si se hace, la recomendación es aclarar al niño que eso es algo que sólo se puede dar con papá y mamá", explica Téllez.

"Pero sí, abrimos un canal de posible confusión en donde el niño pudiera decir: 'Entonces me puedo dar un beso con un tío, un abuelo', que es, como sabemos, donde se dan mayormente los abusos sexuales, en círculos de confianza".

En las expresiones de afecto que involucran al cuerpo, Téllez llama a respetar el consentimiento de los niños.

"No podemos obligarlos con un 'te digo que me des un beso' o 'dámelo aquí en la mejilla'; forzar a un niño no es saludable".

Tras el escándalo, el tuit de disculpa en la cuenta del Dalai Lama señaló que el líder budista "suele bromear con la gente que conoce de forma inocente y juguetona". Sin embargo, dice Téllez, es común que los abusos se traten de maquillar como bromas.

"El tío clásico que le hace cosquillas a una sobrina: 'Estoy jugando y de pronto toco una zona erógena de la niña o de una forma inapropiada y luego lo camuflo como juego'", ejemplifica.

"El Dalai habla de broma, pero deja de ser un juego o broma cuando se invade el espacio vital del niño, cuando se pide una caricia o un contacto no deseado y no consensuado".