Pablo Neruda: los archivos de una vida, a la venta por 650 mil euros

Entre las piezas que se subastarán hay poemas del escritor chileno, documentos manuscritos y mecanograados, primeras ediciones y posteriores con dedicatoria y en algunos casos autograadas, además de fotos, cartas e incluso vinilos en los que aoran guras literarias y artísticas de la época, como los muralistas mexicanos Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, o escritores como Gabriel García Márquez, Miguel Ángel Asturias y Vicente Aleixandre. En entrevista con EL UNIVERSAL, el coleccionista español reconoce que, concluido el ciclo, y tras un esfuerzo económico enorme, ha llegado el momento de que el archivo, en el que trascienden algunas de las preferencias y vivencias más desconocidas del poeta chileno, pase a otras manos. Mejor que sean públicas, dice sin titubear

¿Había alguna faceta del Nobel que le llamara más la atención? Más allá de las primeras ediciones, lo que me gustaba era su persona. Y comencé a buscar correspondencia, fotos, cartas de él con otros escritores o familiares donde realmente se hablaba de cómo vivía y sentía Neruda. Y de ahí que en el archivo haya dedicatorias de sus ejemplares a Gabriel García Márquez, Miguel Ángel Asturias, Vicente Aleixandre o Miguel Hernández. Tenía enemigos, pero tenía muchos más amigos

¿Cuáles son las piezas más interesantes del fondo? Por su rareza, porque no existen en el mercado y porque cualquier coleccionista estaría loco por tenerlas, yo destacaría Caballo Verde para la poesía, una revista que dirigió Neruda en España y que yo tengo completa, pero que nadie más tiene, ni siquiera la Fundación Pablo Neruda o la Biblioteca Nacional de Chile. También destacaría Los versos del capitán, una primera edición en Nápoles, en la que no aparecía la autoría de Pablo Neruda. Es un libro que no hay manera de conseguir. También Canción de la esta, el primer poema que publicó.¿Qué piezas están relacionadas con México y, concretamente, con Rivera y Siqueiros? La gran obra de Pablo Neruda es Canto General, por la cual sobre todo recibe el Premio Nobel de Literatura en 1971.

Un canto a toda América, una epopeya. Esa gran obra surge en México, donde llega por primera vez en 1940. Regresa al país 10 años más tarde para conocer a Rivera y Siqueiros, y también a Frida Kahlo, con quien aparece en el archivo en una fotografía. Algunos de estos grandes artistas mexicanos quieren participar en esa obra monumental, por lo que la gran edición de Canto General (México, D.F. Océano, 1950) está rmada por Rivera y Siqueiros. Cada uno, a pesar de su rivalidad, hacen las guardas de principio y nal del libro. De acuerdo con los organizadores de la subasta, se trata del ejemplar 131 de una tirada limitada, numerada y rmada de 500 ejemplares. Una epopeya total de América, un libro de gran tamaño encuadernado en tapas de color rojo, con las imponentes guardas ilustradas por los artistas mexicanos

¿Se reeja algo de esto en los documentos o en sus manuscritos? Lo que sí se nota es una admiración hacia la mujer, que para Pablo Neruda era algo vital. Tenía una tremenda facilidad de enamoramiento. Seguro que en algunas de las cosas de las que habla en sus memorias hay actitudes que hoy no serían para nada aceptables. Pero hay que entender que escribía en otra época, en la que ese modelo de hombre que ejercía de amante y seductor estaba más o menos bien visto en términos sociales. Tuvo tres mujeres, y a las tres las engañó. ¿Por qué decidió desprenderse de la colección? Me cuesta después de tantos años. Pero uno se da cuenta de que ha terminado un ciclo luego de 25 años.

Faltan pocas lagunas que cubrir en él y yo no podía ir más allá. Esta colección tan grande necesita de otra institución o persona. Se va a ofrecer en la subasta en un único lote, porque no quiero que se disperse. Me gustaría que estuviera en una biblioteca pública o en un lugar donde pudieran acceder la gente y los investigadores. Entre otros objetos, en la colección de Santiago Vivanco también hay un ejemplar de Veinte Poemas de Amor y una canción desesperada dedicado por Neruda al también Nobel de Literatura García Márquez y un caligrama dedicado a la cantante chilena Violeta Parra. El archivo que se subastará en un solo lote compendia una parte sustancial de la arrolladora vida del poeta, desde su compromiso con el movimiento comunista a sus numerosas amistades y enemistades, relaciones afectivas, su paso por España y Francia como diplomático y su tarea como facilitador de la travesía del Winnipeg, el barco en el que 2 mil 200 españoles republicanos partieron al exilio rumbo a Chile tras la guerra civil, en 1939.