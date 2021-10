"La clave para el éxito es no tener miedo a correr riesgos"

Este es el caso del Director Ejecutivo de la tecnológica Dell, Michael Dell, quien lanzó recientemente un nuevo libro en el que señala que el principal elemento que se necesita para alcanzar el éxito, es justamente perder el miedo a correr riesgos.

Dell lanza nuevo libro

Al respecto, el CEO de Dell inicia su nuevo libro con una historia sobre una cena con el hombre que resultó ser uno de sus mayores enemigos comerciales. Era 2013 y Dell había convencido a la junta del fabricante de PC que comenzó en su dormitorio universitario en Texas, para que tomara la empresa pública como privada.

Decidió que era hora de reiniciar el negocio y realizar nuevas inversiones para Dell Inc., pero su plan solo funcionaría sin ser examinado y juzgado por analistas financieros y accionistas.

Aunque fue un reto lograr convencer a la junta directiva de que la privatización de Dell Inc. era una buena idea para el beneficio de la firma, la pelea más grande se convirtió en un "drama de nueve meses" con el inversionista activista Carl Icahn, quien argumentó que Dell estaba socavando accionistas mientras presionaba por un precio de oferta más alto.

Aunque Icahn quiso hacerse con el control de la empresa, su lucha fue infuctrifera, aunque ganó dinero con su obra de teatro para Dell Inc. y la historia de lo que sucedió entre bastidores es el telón de fondo en el que Dell enmarca su nuevo libro, "Play Nice but Win: A CEO's Journey from Founder to Leader", el cual fue publicado por Portfolio / Penguin.

De acuerdo con el medio especializado en inglés CNET, según Dell, espera que la lección para los lectores sea que no deben dejar que el miedo les impida trabajar en algo que les apasiona.

"Quiero que la gente tenga un sentido real de la importancia de tomar riesgos, y que no sienta que tiene que seguir todas las reglas que existen", dijo Dell, de 56 años, en una entrevista para Now What de CNET.

"Tengo esta creencia profundamente arraigada de que muchas personas no se dan cuenta de todo su potencial porque tienen demasiado miedo de fallar y demasiado miedo de cometer errores. Hay tantos altibajos y giros y vueltas. En los primeros años de negocio, podríamos haber fallado al menos 10 veces, con todo tipo de cosas que estaban sucediendo. Pero esa es la realidad, y así es como pienso. Se construyen grandes negocios".