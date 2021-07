¿El encierro te hizo descubrir cosas que no te gustan?

Cada vez que te "reparas", es decir cuando superas un dolor o cierras un problema que estaba abierto, tu existencia adquiere una estética más elevada, advierte el terapeuta, quien en su más reciente libro aborda los efectos de la pandemia en las personas y traza un camino para enfrentar y superar los desafíos que provoca la contingencia sanitaria causada por el Covid-19.

"Nos tuvimos que detener y empezamos a descubrir cosas que no sabíamos. Una paciente me dice: no aguanto a mis hijos, no sé que voy a hacer, voy a enloquecer. Un hombre me llama y me dice: no pensé que mi mujer fuera tan fea. Otra señora se queja: mi marido tiene retardo mental y yo no lo sabía, ¡le tengo que explicar hasta los chistes!