Descubren forma de bloquear al Covid-19

El descubrimiento, publicado originalmente en la revista "Nature Communications", despierta una inmensa esperanza: la de desarrollar un antiviral que erradique el virus en caso de infección o contacto de alto riesgo, destaca la universidad.

En su comunicado, la Universidad Católica de Lovaina recuerda que, a pesar de la efectividad de las campañas de vacunación, la amenaza que representa el covid-19 aún no es del todo remota. "No somos inmunes a la aparición de una nueva variante del SARS-CoV-2 y se desconoce la eficacia a largo plazo de las vacunas. Además, todavía se notifican casos de infección aguda. Sin embargo, hasta la fecha, no existe un tratamiento efectivo", destaca.

En ese contexto reporta que durante dos años, el equipo de David Alsteens , investigador del Instituto de Ciencias y Tecnologías Biomoleculares en Lovaina, ha estado trabajando para comprender los mecanismos que utiliza el virus para infectar una célula .

ATRAPAR AL VIRUS EN SU PROPIA TRAMPA

De acuerdo con la Universidad de Lovaina, el segundo descubrimiento del equipo de científicos fue conseguir atrapar el virus en su propia trampa, evitando que se adhiera a su célula huésped.