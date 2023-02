Perfectamente banal y democrático

El 24 de mayo de 1976, se inauguró en el MoMA una controvertida exposición: Photographs by William Eggleston .

Sin título, c. 1971-1973.William Eggleston.

Mientras, la gente abarrotaba las salas sin ocultar su desconcierto ante el color satinado de 75 obras impresas mediante la técnica de transferencia de tintes ?utilizada entonces únicamente con fines comerciales?, verdadero anatema para el credo en blanco y negro que regía la fotografía artística.

Aquellos coches aparcados en las desoladas áreas suburbanas de Memphis, los paisajes desolados del condado de Tallahatchie, aquel triciclo de tonos verdes y azules metalizados en contraste con el rojo del manillar, una desangelada ducha verde pálido cuya austeridad recordaba a una sala de tortura o los retratos de la parentela del autor dibujaban un mundo cotidiano y, a priori, de poco interés visual.

OBRA

La obra había sido descrita por, el visionario John Szarkowski, comisario de la muestra, como "perfecta". "¿Perfecta?", se preguntaba Hilton Kramer, en The New York Times, "perfectamente banal, quizás. Perfectamente aburrida, ciertamente".

Efectivamente, Eggleston había alcanzado la perfección en lo banal, de ahí que a primera vista sus fotografías resultaran difíciles de digerir. Lo feo y lo normal ya no eran pecados para el autor, fotógrafo de fotógrafos, dispuesto a depurar su mirada de forma "democrática".

Su obra fuerza al espectador a no dar nada por sentado. A saber que cada pequeño detalle cuenta, e invita a perderse en la sutil quietud de lo común para encontrar una poesía serena.

En aquellas geometrías tristes y coreografías de colores exaltados, como ocurre en la vida misma, también se encuentran las incertidumbres de la existencia. Los momentos que pasan inadvertidos pueden ser los más importantes.

Así, con el tiempo, la muestra pasó a ser un hito en el reconocimiento de la fotografía en color como un medio artístico. Y el díscolo y romántico caballero sureño pasó a formar parte del panteón de los grandes fotógrafos, al lado de Walker Evans y Robert Frank.

Su distintivo lenguaje visual, desarrollado a lo largo de más de cinco décadas, es ahora el motivo de una magnífica monografía, William Eggleston. Mistery of the Ordinary (Steidl) que sirve de catálogo a la retrospectiva que lleva el mismo título y en la actualidad exhibe el C/O de Berlín. En otoño llegará a la Fundación Mapfre de Barcelona.

"El título hace referencia a la extraña atmósfera que emanan las fotografías, en las que lo obvió se transforma en algo especial a lo que nos vemos forzados a prestar atención", explica Kathrin Schönegg, directora de programación del centro alemán que ha dedicado cinco exposiciones individuales a indagar en la introducción del color en la fotografía (Evelyn Hofer, Fred Herzog, Joel Sternfeld, Stephen Shore y Joel Meyerowitz han sido sus protagonistas).

Dividida en cinco partes, incluye imágenes inéditas del amplio archivo del Eggleston, revisado e reinterpretado en estas últimas décadas.

Durante los primeros años de los setenta Eggleston trabajó en paralelo en blanco y negro y en color, pero a mediados de la década el color se convirtió para él en una provocación tanto formal como conceptual. "Era más que un medio para él", advierte Schönegg. "El color realmente cambió su entendimiento de la fotografía y su mirada del mundo.

Nunca regresará al blanco y negro". En 2010, una publicación reunía su obra en blanco y negro Before Color (Steidl), que se muestra por primera vez en Europa en la exposición. En ella se advierten similitudes y temas recurrentes: como su tendencia a fotografiar los techos, los diners, la comida... motivos que adquieren un peso y una calidad psicológica distinta con el uso del color.