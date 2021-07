Verano refrescante: canciones para ir a la piscina o a la playa

Canciones como el doo-wop con tintes de pop de The Archies en Sugar, sugar. En la línea de esta época clásica del pop norteamericano, que se recogía en jukebox juveniles, se encuentran también Helen Shapiro con Walking Back To Happiness, Jimmy Soul con If You Gonna Be Happy, Gary US. Bonds con Out of Work y The Beach Boys con I Can Hear Music.

Noticia Relacionada Inundadas 50 colonias

Ya en un avance hacia los sesenta y el revuelo que trajo el rock and roll, introducimos composiciones que tienen ese espíritu inocente y disfrutón. Se incluyen en este sentido a Mungo Jerry con In the Summertime, The Lovin’ Spoonful con Summer in the City o el soul, marca Motown, de Martha and The Vandellas con Dancin’ in the Street.

Luego, ya en esta lista, se hace caso a francotiradores que desarrollaron o desarrollan aún sus carreras en los márgenes. Se mete Ridin in My Car de los nunca suficientemente reivindicados NRBQ. Se podría decir lo mismo del gran desconocido Robert Lester Folsom con su hipnótica Biding Time. O todo un ejército de bandas y artistas con guitarras cristalinas y arrebatadoras, incluido también en este playlist más emocional que coherente: Weezer, Matthew Sweet, Fountains of Wayne, Teenage Fanclub, Hi-Risers y los eternos Ramones. Todos ellos rompen el termómetro con su brío instrumental al tiempo que te lanzan de cabeza a buscar el chapuzón de tu vida.