Una novelista del “cambio cultural del MeToo”

Se refiere a 2020 como el año de la catástrofe. “Desde marzo estamos todos en el mismo mundo, pero sin poder funcionar”, lamenta al teléfono la novelista Susan Choi (Indiana, 51 años). Ella está inmersa en viajes familiares y proyectos varios, que incluyen desde las clases de escritura creativa que imparte en Yale —ahora a distancia—, hasta una novela nueva que aún no ha terminado, un hijo adolescente y una madre enferma en el otro lado del país. Choi no contaba con que esta entrevista se celebrase por videollamada y no dispone de mucho tiempo. Mantiene un tono firme, preciso y serio que va suavizando según habla de su quinta novela, Ejercicio de confianza (Alba), libro con el que, en noviembre de 2019, obtuvo el National Book Award poco antes de que se desatara la catastrófica pandemia.

La génesis de la novela se remonta a tiempo atrás. Choi, autora de Mi educación (Alba) y multipremiada desde su debut hace más de 20 años, trabaja durante largos periodos en sus libros y relatos, vuelve sobre los archivos dispersos en carpetas en su ordenador sin saber adónde llegará. “Al principio no me volqué en exclusiva en ello. Ejercicio de confianza se fue acumulando más bien”, explica. Se trataba de la historia de un grupo de estudiantes en un instituto especializado en artes escénicas en una ciudad sin determinar del sur de EE UU en los ochenta, un lugar similar al lugar donde esta escritora, hija de padre coreano y madre judía, estudió antes de graduarse en Yale y en Cornell. De allí Choi pasó como verificadora a la plantilla de la revista The New Yorker donde conoció a su marido, el crítico gastronómico Peter Wells, y editó junto a David Remnick una antología de relatos de Nueva York publicados en la revista