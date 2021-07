Un mensaje del asesino del Zodiaco, descifrado 51 años después: “No me asusta la cámara de gas”

La carta con fecha noviembre de 1969 enviada a The San Francisco Chronicle decía: “Espero que lo estéis pasando muy bien tratando de atraparme. Ese que salió en televisión no era yo. No me asusta la cámara de gas porque me enviará al paraíso lo antes posible. Ahora tengo los suficientes esclavos que trabajen para mí mientras que el resto del mundo no tiene nada. Así que les asusta la muerte. A mí no me asusta porque sé que mi nueva vida será fácil en la muerte paradisíaca”.

El FBI aclaró que el mensaje cifrado es uno de los cuatro atribuidos al asesino que permanece en las sombras. “Durante los últimos 51 años, la Unidad de Registros de Criptoanálisis y Extorsión ha revisado numerosas soluciones propuestas por el público, pero ninguna tenía mérito”, informó la agencia en un comunicado. “El cifrado lo resolvieron recientemente por un equipo de tres ciudadanos privados”. Oranchak trabajó junto a Sam Blake, un matemático de Australia, y Jarl Van Eycke, operador y programador de Bélgica. La oficina del FBI en San Francisco agregó que no haría más comentarios debido a “la naturaleza en curso de la investigación y por respeto a las víctimas y sus familias”.

Durante meses, Blake y Oranchak probaron alrededor de 650.000 posibles soluciones, ejecutándolas a través de un programa de descifrado de códigos escrito por Van Eycke. Entre ensayo y error, el programa arrojó el 3 de diciembre una combinación de palabras que incluían “cámara de gas” y “tratando de atraparme”. El 5 de diciembre el FBI recibió el mensaje descifrado.