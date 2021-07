Ub Iwerks: el fracaso del verdadero creador de Mickey Mouse

Igual de inocente es el personaje de Chester J. Lampwick, aquel sinhogar —con la voz de Kirk Douglas en la versión original— que aparece por primera vez en el capítulo The Day the Violence Died de la serie.

En él comparte con Bart la dramática historia que le llevó a las calles. Le asegura que él fue el verdadero dibujante de la famosa caricatura Itchy, cuya autoría le robó su amigo Roger Meyers Sr, creando los Itchy and Scratchy Studios y arruinándole por completo mientras él se hacía millonario gracias al célebre ratón.

En el mismo episodio se estrena también su antagonista, el susodicho Meyers, un hombre de fino bigote que incluye en su lista de éxitos la película Nazi Supermen Are Our Superiors y los musicales Scratchtasia y Pinitchio, y que en los últimos días de su vida quiso inmortalizar su legado creando el parque de atracciones Itchy and Scratchy Land.

El lector no tiene que ser Sherlock Holmes para, a estas alturas, haber atado los cabos y darse cuenta de que detrás de Scratchtasia y Pinitchio se esconden Fantasía y Pinocho, que Itchy and Scratchy Land es en el mundo de carne y hueso Disneyland, y que Nazi Supermen Are Our Superiors hace referencia a la supuesta vinculación de Walt Disney —alter ego de Meyers— con el régimen de Hitler.

La mano detrás del éxito de Disney

El ratón Itchy sería por tanto Mickey Mouse, pero ¿quién es entonces Chester J. Lampwick? Nada más y nada menos, que Ub Iwerks, amigo de juventud de Walt Disney. Le conoció cuando hacía sus primeros pinitos en el Pesmen-Rubin Art Studio en Kansas City; con el que estuvo vinculado profesional y personalmente durante décadas hasta incluso. crear juntos una empresa de animación: Iwerks and Disney Comercial Ads.

Esa rústica startup duró menos de un mes, pero sus caminos siguieron de la mano. Iwerks trabajó en Laugh-O-Gram, la siguiente empresa de Disney, como director creativo, y tras su quiebra le siguió a Hollywood para formar parte del Disney’s Brother Studio. Durante esa época creó el personaje de Oswald, the lucky rabbit, en el que ya se veían claramente los trazos que definirían la primera época de Disney.

Oswald tuvo bastante éxito, pero el productor les jugó una mala pasada, les robó los derechos del dibujo animado y echó a gran parte de la plantilla, entre ellos a Walt. Una vez más, Disney tuvo que volver a empezar. Hacía falta crear un nuevo personaje y reinventarse rápidamente. Por suerte, "velocidad" era el segundo nombre de Iwerks. Conejos, perros, gatos, vacas… en pocos días hizo cientos de bocetos (algunos se recuperarían luego como personajes secundarios) hasta que Walt Disney dio su visto bueno a un ratón de orejas redondeadas que en un primer momento se llamó Mortimer y que luego sería nuestro nonagenario protagonista.

El éxito de Mickey Mouse fue arrollador. Era considerado como una estrella más del star system y su nombre aparecía en las marquesinas de los mejores cines de Nueva York junto al de Clark Gable o Greta Garbo. En 1928 se estrenó Steamboat Willie, el primer corto animado sonoro.

Pero la relación entre los antiguos amigos se deterioraba a la misma velocidad que crecía la fama del ratón. En una ocasión, un niño pidió a Walt Disney que le dibujara a Mickey en un papel, y este se lo extendió a Iwerks para después firmar él el dibujo. Fue la gota que colmó la paciencia del dibujante. Tanto que en 1930 Iwerks se divorció de su hasta entonces inseparable Disney para probar suerte abriendo su propio estudio con el apoyo del productor Pat Powers. Allí dio a luz personajes como Flip the frog, Fiddlesticks o Willie Whopper que, a pesar de ser fabulosos, nunca llegaron a hacer los taquillazos de Mickey.

La aventura en solitario de Iwerks duró apenas seis años hasta que el estudio tuvo que cerrar. Después pasó de un estudio a otro, colaborando en el ámbito de la dirección artística y la fotografía y desarrollando la cámara multiplanos. En esta época también creó Merry Mannequins (un dibujo en formato de comedia musical) considerado uno de sus mejores trabajos.

Los caminos de Disney e Iwerks volvieron a juntarse en 1940. Iwerks regresó a Disney centrándose en los efectos especiales y, en concreto en la combinación de animación y video convencional, en películas como Mary Poppins. Sus innovaciones le valieron un Oscar al Mérito en 1965, que compartió con el especialista en efectos especiales Petro Vlahos, por su uso del sistema Color Traveling Matte Composite Cinematography que permitía a los actores interactuar con imágenes 2D. Cinco años antes ya había obtenido una estatuilla por introducir un importante avance técnico en la animación, que ahorraba un importante trabajo manual gracias a la adaptación del sistema de fotocopias.

Nunca dejó de crear ni de seguir buscando. En los sesenta, trabajó en el desarrollo de los parques de atracciones, donde desarrolló el concepto de varias atracciones, entre ellos las ilusiones de La Mansión Encantada. También se empleó en producciones al margen de la compañía, como Los Pájaros, de Alfred Hitchcock, que le valió una nominación a los Oscar en la categoría de mejores efectos especiales (1964).

Iwerks murió en 1971 de un infarto cuando la versión oficial de Disney era que Walt, además de darle la voz, había dibujado a Mickey. Los intentos del animador por triunfar lejos de la sombra de Disney fueron infructuosos, hasta el punto de enunciar lo que para muchos en una lección de humildad y de sabiduría: "Lo importante no es crear el muñeco, sino lo que haces con él". La hija de Ub dirigió el documental The Hand Behind the Mouse. The Ub Iwerks Story (1999), coproducida por Walt Disnet Studios, para reivindicar su nombre.