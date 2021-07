Hace unas semanas recibimos en casa la visita de mi cuñado, con su esposa y sus hijos. Me divertí de lo lindo con los dos chamacos; armamos una baticueva y jugamos con los monitos de acción (yo quería ser Batman pero no se pudo, me tocó ser el malo), tocamos el piano y la guitarra, les conté cuentos, etc. Mi esposa nos tomó algunas fotos y las publiqué en mi Facebook con el siguiente comentario: “Como que ya me andan urgiendo unos nietos”.

Una de mis hijas – y la otra la secundó – puso este comentario: “Y Zaida tomándole a la taza”, con una imagen de una joven tomando algo de una taza y viendo para arriba, como queriendo esconderse tras la taza, como diciendo “¿a quién le hablarán?”. Entendí que esta expresión la utilizan los muchachos de ahora cuando, en plan de broma, quieren hacerse los desentendidos ante algo que no les conviene.