¿Todavía no han visto ‘El buscavidas’?

Los más piadosos compadecen mi excentricidad o mi eterno y enfermizo cuelgue al revelarles cuántas veces he visto las películas que más amo. Son incalculables, pero creo haber estado en su compañía más de doscientas veces. Normal. ¿Cuántas veces se puede observar Las Meninas, El jardín de las delicias, La joven de la perla y Nighthawks? ¿Cuántas veces se puede escuchar Kind Of Blue, A Love Supreme, Blonde on Blonde, Astral Weeks y La Fusa?

¿Y qué te puede seguir regalando, impresionando, emocionando en películas que podrías recitar de memoria, historias que han incrustado en tu retina y en tu corazón cada uno de sus planos, cada diálogo, cada personaje, que te hipnotizaron cuando eras un crío y que te siguen convulsionando cuando ya todo es invierno y crepúsculo? Mi cine del alma se titula El apartamento Y El buscavidas, ambas filmadas en el mejor blanco y negro (también son luminosas y sombrías), en 1960 y 1961. Me cuentan que proliferan en Ias redes las listas de internautas, cinéfilos, historiadores y críticos seleccionando las mejores películas (el termino es enfático, sería más comprensible que aclararan que son las que más les gustan a ellos) de la historia del cine. Me enseñan variadas listas y constato que en algunas aparece tímidamente la obra maestra de Wilder pero no percibo ni rastro de El buscavidas. Y evidentemente, no soy yo el que está zumbado. Y para diversos gustos están los colores, aseguraba mi madre, pero no puedo ser el único enamorado de El buscavidas.