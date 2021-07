Thumbscrew: cómo conseguir que el jazz siga vivo

Entre sus numerosas bandas, una de ellas se alza como la más longeva y, sin duda, una de las más especiales para la guitarrista: Thumbscrew . Halvorson no la lidera, ni quiere: no es solo una banda, es un colectivo de tres músicos que llevan una década tocando, de forma regular, música escrita o arreglada específicamente para esa formación, como cuentan desde Nueva York , Halvorson, el baterista Tomas Fujiwara y el legendario contrabajista Michael Formanek , miembros de este fascinante proyecto, que actuará el 15 de este mes en el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz , cerrando en España su primera gira europea después de la pandemia.

¿Qué hace a Thumbscrew tan especial? Formar un grupo para componer e interpretar música debería ser habitual en el jazz, pero mantenerlo tanto tiempo con la dirección y constancia de este proyecto no lo es tanto. Halvorson declara: “Con el resto de mis bandas, me puedo considerar afortunada si conseguimos juntarnos para un par de horas de ensayo en Nueva York antes de una gira, porque todo el mundo está muy ocupado. Con Thumbscrew puedo pensar todo tipo de enfoques para una composición y tener la oportunidad de trabajarla de una docena de formas con la banda semanas. Esto es lo que hace tan fuerte al proyecto: saber que tenemos tiempo para desarrollar ideas”. Ese tiempo no se basa solo en un compromiso personal, sino en la oportunidad real del grupo de trabajar durante largos periodos, gracias a diferentes residencias en la City of Asylum de Pittsburgh. “Originalmente surgieron de la mano de Mary, cuenta Formanek, pero enseguida los tres nos involucramos y han supuesto algo realmente importante: en cada una de esas residencias hemos estado tres o cuatro semanas tocando sin parar, no solo organizando e interpretando composiciones, sino trabajando juntos en todo momento para desarrollar la música del grupo”.

Citas veraniegas

Le seguirá el Jazzaldia de Donostia (del 21 a 25 de julio), que sigue en posición hegemónica: de Bill Frisell o Jose James a Cécile McLorin Salvant y Marc Ribot, pasando por todo un catálogo de la historia universal del piano jazz, con la presencia de Franco D’Andrea, Kenny Barron, Brad Mehldau, Gonzalo Rubalcaba, Marcin Masecki o Marco Mezquida, nada menos. Jorge Pardo y Niño Josele rendirán homenaje por partida doble a su amigo Chick Corea, fallecido a principios de este año.

El primero será precisamente en Jazzaldia y el segundo en el Festival de Jazz de San Javier (del 16 de julio a 1 de agosto), que también tendrá a Brad Mehldau y al mítico Monty Alexander.