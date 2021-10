Terapia de choque contra las ´fake news´

"No soy un periodista que utiliza noticias falsas. Empleo mi cámara para contar historias, no para fabricarlas, pero reconozco que las fake news siempre han despertado fascinación en mí". De esta forma se presentaba el autor en el texto introductorio del libro —actualmente agotado—, cuyas imágenes pobres, lúgubres y saturadas, protagonizadas por personajes tiesos e inexpresivos y osos pardos que campan a sus anchas cerca de la ciudad, resultan tan extrañas como la desoladora atmósfera que las rodea. "El libro está lleno de pistas para despertar la sospecha de los lectores y la conciencia frente a las noticias falsas", añade el autor por videoconferencia desde Oslo. "De hecho, ese era su propósito original: conseguir que el lector comenzara a sospechar y a hacerse preguntas, despertar su consciencia frente al engaño. Sin embargo, nadie lo hizo".

Durante la primera semana de septiembre, el fotoperiodismo internacional celebra su gran cita en el festival Visa pour l´Image de Perpiñán. Dentro de su programación de este año tuvo lugar la proyección de The Book of Veles, el último trabajo del fotógrafo Jonas Bendiksen (Tonsberg, Noruega, 1977), miembro de la agencia Magnum y colaborador de National Geographic. Publicado por Gost Books, el libro describe la experiencia del autor en Veles, una localidad de 40.000 habitantes situada en Macedonia del Norte, que se dio a conocer en 2016 al convertirse en un centro de producción de noticias falsas como las que pudieron haber contribuido a la elección de Donald Trump como presidente. Dos semanas más tarde, el 17 de septiembre, la agencia Magnum publicaba en su página web una sorprendente información titulada Cómo Jonas Bendiksen embaucó a la industria de la fotografía. Su libro había resultado ser un montaje.

Todos los protagonistas de la publicación son falsos. Se trata de avatares digitales en 3D, creados en internet e integrados dentro de los lugares vacíos fotografiado por el autor. De igual forma, el texto fue redactado utilizando un sistema llamado GPT-2, diseñado para generar textos sintéticos. Según Bendiksen, dicho sistema "podría escupir versos de Shakespeare bastante convincentes", alimentado por una recopilación de las obras del escritor. Él obtuvo un ensayo de 5.000 palabras después de introducir todos los artículos publicados en la prensa de habla inglesa sobre la industria de noticias falsas en Veles. "Si siendo un amateur en el uso de estos softwares, como es mi caso, uno puede conseguir estas creaciones y pasar los filtros de una profesión muy experimentada, lo que se avecina en un futuro próximo puede ser terrorífico", alerta el fotógrafo.

Bendiksen reconoce que sus métodos "podrían ser cuestionables", sin embargo cree "que la industria fotográfica necesita una terapia de choque" para despertar y reaccionar ante los retos que traen consigo los avances tecnológicos. "No estamos acostumbrados a tratar con imágenes sintéticas. Espero que la gente pueda perdonarme y sepa ver que mi intención era concienciar sobre esta amenaza y generar un debate. Magnum y Visa pour l´Image no serán las últimas en enfrentarse a hechos como este, que alcanzan a los medios de comunicación y a otras instituciones. Va a ser un tsunami. Llegará a todas partes y yo he querido ofrecer una vacuna".

El proyecto surgió de la frustración experimentada por el autor durante la era de Trump debido a las mentiras y las desinformación en los medios. Poco a poco, fue encontrando su forma. Al fotógrafo le fascinaba la idea de que unos adolescentes sin ideología y necesitados de dinero, que vivían en una ciudad con una alta tasa de desempleo juvenil de la lejana Macedonia, pasaran a jugar un papel decisivo en el escenario político de EE UU. A esto se unía su interés por el rápido desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial y su preocupación por las transformaciones en el consumo y la difusión de la información. Así fue cómo decidió ir a Veles y contar la historia haciendo uso de imágenes artificiales. Más tarde descubrió que existía un dios eslavo con el mismo nombre de la ciudad. Veles es una deidad "astuta, metamórfica, dios de la magia del caos y del engaño", como lo describe el autor en la web de Magnum. También conoció la existencia del Libro de Veles, un antiguo manuscrito apócrifo supuestamente encontrado en 1919 por un oficial ruso en unas tablillas de madera a medio quemar, que pasó a ser considerado un texto sagrado dentro de algunos círculos nacionalistas eslavos.

Imágenes pertenencientes al libro ´The Book of Veles´