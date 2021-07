Tamara de Lempicka y la revolución de la modernidad

Nunca sacó el caballete del estudio, nunca lo soltó en medio de la calle para atrapar un momento irrepetible. No le interesaron los atardeceres, ni las orillas del Sena con la silueta de Notre Dame recortada al fondo. Cerró el encuadre de la ciudad hasta hacer primeros planos de la vida contemporánea: prefirió la naturaleza viva de la urbe que despierta cuando ya no hay luz natural, cuando los cuerpos se destronan sobre los antros y los escenarios. Qué poca curiosidad le causó todo lo que no fuera la habitación íntima –la sala más moderna de todas–, para retratar las vidas de las mujeres que comienzan decenas de biografías y no terminan ninguna porque prefieren otras. Inventó seres independientes, autónomas y libres, reflejos en los que inspirarse para abandonar la amargura de la posguerra.

Lempicka, que había huido de una revolución social, termina a los pocos años promoviendo la revolución de la elegancia, con la que el alma vibra sin la tristeza que provocan los cuerpos sometidos. La bufanda azul es un buen ejemplo de ello. Perteneciente a una colección privada, el cuadro fue visto por última vez en público durante la exposición dedicada a su obra en el Palacio de Gaviria (Madrid), en 2018. La primera vez que se presentó en sociedad fue en 1930, en el Salón de Otoño de París. La crítica aplaudió de inmediato esa madona renacentista, personificada en una de las actrices preferidas de Lempicka. En aquel París de expatriados, cocaína y absenta había barra libre de felicidad: todo estaba pendiente de ser inventado y disfrutado. Un siglo después, aquí estamos.