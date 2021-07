Stephen Sondheim, el hombre que revolucionó el teatro musical

Tienen razón en que su trabajo no se parece a nada. Aquel niño precoz pronto descubrió que le aburría la lógica del musical clásico. A los 25 años conoció a Leonard Bernstein, quien le contrató en el acto como letrista para su nueva obra, West Side Story. Él aceptó a regañadientes: prefería componer. Y una vez dentro se dio de bruces con la tendencia de Bernstein a la poesía grandilocuente y exagerada, que se manifestaba en letras como ‘Today the World Was Just an Address’ (Hoy el mundo no ha sido más que una dirección), ‘I Have a Love’ (Tengo un amor) o ‘To­night There Will Be no Morning Star’ (Hoy no habrá estrella mañanera). Sondheim las firmó a regañadientes. El musical resultó un éxito, pero le empujó a emplear su vida, su innegable talento y sus no pocos contactos en el teatro solo a experimentar.

En su visión, cada canción solo tiene sentido dentro de un momento dramático y en boca de un personaje concreto: la forma y la función se funden como en una torre de Mies van der Rohe. E integra influencias de las otras artes. Había visto que en el teatro contemporáneo, los personajes de, por ejemplo, Harold Pinter usaban el diálogo no para expresar sus sentimientos, sino para ocultarlos. En sus obras, sus canciones tienen esa misma función: los personajes, más que cantar himnos de autoafirmación, viven atrapados en lo liminar, en el umbral entre varios sentimientos a la vez. Es maravilloso estar enamorado, pero qué inseguro me siento ahora. Qué gusto da hacerse rico, pero dónde está todo el mundo. Mientras, su música está más cerca de Stravinski, Rachmaninov y, especialmente, Ravel que de los melodistas del género, como Jerome Kern o John Kander: donde ellos se ciñen a la canción de 32 compases, él corta compases para que los versos resultasen asimétricos. Y dentro de los compases, cambia el ritmo. A cada melodía le mete un acompañamiento disonante (de hecho, es por donde él empieza a componer una canción) para reforzar la sensación de ambivalencia. Un personaje puede retorcer una melodía para mentirse, paralizarse o arrepentirse. Si algo ha aportado Sondheim al teatro musical es subtexto.