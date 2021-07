Sleaford Mods: "Nadie se atreve ya a hacer algo importante"

Obviamente, todo esto molesta a Williamson. Pero le molesta de verdad. Y eso es lo que hace único a su grupo. No hay apenas bandas en la escena actual que se tomen en serio las cosas y lo hagan con un buen chiste y sin un ápice de nostalgia al respeto de cómo se lo tomaban en serio las bandas de antes. "Creo que la gente tiene miedo de entender realmente lo que pasa y de intentar rebelarse contra lo que está mal. Todo termina siendo una broma o una chiquillería. ´Miradme, soy rebelde, que te jodan, Boris´... Menudos idiotas. Me enfada. Hay mucho de eso, y lo único que hace es esconder la cobardía de toda esta tropa. Nadie se atreve a hacer algo importante", argumenta Williamson desde su casa en Nottingham.

La fórmula de Sleaford Mods es tan original como complicada de sostener.

Dos tipos sobre el escenario. Uno, nervioso, se agarra al micrófono, sostiene una botella de agua y escupe rimas en un tono que podría ser hip-hop, podría ser punk, pero que esconde un poso melódico, pequeño pero suficiente como para que se puedan distinguir los temas más allá de si uno carga contra los influencers u otro lo hace contra cómo están armados los subsidios por desempleo en el Reino Unido. Su compañero, de pie, a su lado, se mantiene casi inmutable frente a un ordenador portátil.

Al contrario de lo que el manual del músico que lo lleva todo grabado dice, no intenta fingir que está haciendo algo. Está quieto. Presiona una tecla. Asiente.

"Lo que más me preocupa es que la gente se canse de nosotros", interviene Williamson sobre el dilema de alguien con una propuesta tan concreta: seguir hasta que se cansen o cambiar todo y jugársela. "No quiero volver a mi trabajo, solo quiero hacer esto. Parece que lo he conseguido y no voy a volver atrás, ni de broma. Me llevó 20 años llegar hasta aquí. Mucha gente pensaba, por la naturaleza del grupo, que nos habíamos tropezado con algo y habíamos caído sobre el escenario, que todo era accidental y que, tal como habíamos llegado, nos marcharíamos".

El único sacrificio que Williamson acepta haber hecho para mantener la banda viva es abandonar las drogas, el alcohol y el tabaco. Lo hizo justo después de que sus discos empezaran a entrar en las listas de éxito. Intentaron también autoeditarse (Eton Alive, 2019), pensando que si lo habían hecho cuando estaban fuera del circuito lo podrían repetir también una vez dentro. La experiencia salió regular en aspectos no cuantificables, pues el disco es el que más alto se ha encaramado en las listas.

Este Spare Ribs, al igual que el recopilatorio All That Glue, lanzado en primavera de 2020, lo vuelven a editar a través del mítico sello independiente Rough Trade.