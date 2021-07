Shabaka Hutchings: “En el jazz debes tomar tu propio rumbo”

Figura clave en el florecimiento de una joven escena del jazz londinense, el saxofonista y clarinetista británico, que vivió su adolescencia en Barbados, destaca en 2018 al frente de Sons of Kemet, autores del formidable Your Queen Is a Reptile, publicado en el histórico sello Impulse!. El álbum se construye sobre una serie de heroínas negras —algunas conocidas como Angela Davis o Mamie Phipps Clark, otras figuras históricas de la lucha antiesclavista o del feminismo panafricano— y una arrolladora oleada de bramidos y texturas impulsados por el líder, la tuba de Theon Cross y dos baterías en fructífera conversación.

Abierto a toda sonoridad contemporánea que sirva a sus intenciones, Hutchings gestiona otros dos proyectos: junto al teclista Dan Leavers y el batería Max Halllett en The Comet Is Coming, autores del intrépido Trust in the Lifeforce of the Deep Mystery (2019), donde combinan arrojo psicodélico y odiseas espaciales; y al frente del quinteto sudafricano The Ancestors, regresando a las fuentes de esta música, como en su nuevo lanzamiento We Are Sent Here by History (2020). En su reformulación del contexto jazz, ha contado con vocalistas invitados, afines a su interpelación del presente: el poeta Joshua Idehen, el MC Congo Natty o la rapera Kate Tempest.

PREGUNTA. “El cometa viene para destruir ilusiones’’, reza el manifiesto incluido en Trust in the Lifeforce... “Porque el final es solo el principio’’. Parece profetizar la actual situación…

RESPUESTA. Así debe ser. Es una cuestión de percepción. Un nuevo principio para una persona puede ser el final para otra. Es una de las ideas que intenta transmitir el álbum, que estamos viviendo distintas situaciones y tenemos distintas ideas sobre lo que es el final. Un ejemplo sería el de los nativos americanos, que vieron el fin de su civilización, su mundo, al establecer comunicación con los europeos. Lo que para mí puede ser la idea de un nuevo inicio, para alguien pesimista puede no serlo.

P. La joven escena jazz londinense parece fundamentarse en dos factores: instrumentistas educados en conservatorios y nuevos espacios donde tocar.

R. Se dieron muchos factores simultáneamente. En los últimos 20 años ya hubo artistas como Polar Bear, Acoustic Ladyland o Kaidi Tatham que trataron de llevar el jazz hacia otros ámbitos, buscando un público nuevo que no asociase los nuevos sonidos con la tradición, tocando jazz que pudiese bailarse. Otro factor decisivo fue que los clubes de jazz perdieron las subvenciones al gobernar los conservadores. Esto trasladó las actuaciones a lugares no convencionales.

P. Mezcla la tradición jazz con reggae, funk, hip-hop, electrónica, acid-house. ¿Hasta donde puede llevarse el jazz sin que pierda su nombre?

R. No importa cómo llamemos a las cosas, las palabras son secundarias. En mi opinión, pensar en el jazz como un hito histórico o un género musical va en contra de su misma idea. Para mí el jazz no es identificable por ninguna característica. Cuando Miles Davis, John Coltrane, Charles Mingus o Duke Ellington se quejaban de las limitaciones del término, lo hacían porque la etiqueta les obligaba de cara al público a tocar un cierto género musical. Yo creo que si tomas la energía y la intención de lo que ellos tocaban y lo llevas lo más lejos posible, estás cumpliendo su propósito, su sueño. No querían que su música se encasillase, si no que llegase lo más lejos posible, sin perder la noción de su origen.

P. Las instituciones académicas siguen sin aceptar en el canon a exploradores como Ornette Coleman o Albert Ayler. Triste, ¿no le parece?

R. Es cierto, pero se debe a que lo que hacían es más difícil cuantificarlo en un sentido académico. Es posible que alguien del mundo institucional dé con un modo de enseñar Ornette Coleman o Albert Ayler, pero esto iría contra el mismo espíritu de su música. Enseñar a tocar como Michael Brecker está conectado a cierta técnica, mientras que en el caso de Coleman o Ayler el espíritu y la intuición son las fuerzas dominantes.

Se puede enseñar la técnica y el material de donde proceden la intuición y el espíritu, pero no el mundo musical que manifiesta una voz personal.

¿Merece la pena pasar por una institución o hay fuentes alternativas? Bueno, la respuesta podría ser afirmativa, porque lo que les interesa es el dinero.

Yo aprendí clarinete clásico: me ayudó a ser proficiente a nivel técnico y aprendí la tradición de los instrumentos negros.